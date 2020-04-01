Какие популярные фильмы и сериалы смотрят во время пандемии коронавируса

За последние две недели пользователи чаще всего заходили на страницу фильма Стивена Содерберга «Заражение». Картина с Мэттом Дэймоном, Кейт Уинслет и Джудом Лоу вышла в 2011 году.





Самые смешные комедии для грустной эпохи коронавируса: лучшие сериалы месяца

На втором месте оказался новый проект Гая Ричи «Джентльмены». На третьем — комедия «Холоп» Клима Шипенко. Кроме того, в десятку вошли ленты «Бладшот», «Тролли. Мировой тур», «Лед-2», «Человек-невидимка», «Отель "Белград"», «Достать ножи», «Паразиты». У пользователей также возрос интерес к таким картинам прошлых лет, как «Зеленая книга», «Начало», «Мотылек», «Гарри Поттер и философский камень», «Эпидемия», «28 дней спустя», «Носители», «Тайна Коко» и «Интерстеллар».









«Паразиты»





Среди сериалов наиболее популярным оказался «Колл-центр». Следом за ним идут «Последний министр» и «Магомаев». В первой десятке оказались и шоу «Эпидемия», «Патриот», «Проект "Анна Николаевна"», «Содержанки», «Мир Дикого Запада», «Рик и Морти» и «Половое воспитание».



