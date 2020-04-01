ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Где проходят карантин белорусские спортсмены, вернувшиеся из-за рубежа? Рассказал Дурнов

01.04.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Перенос Олимпиады и ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сейчас спортсмены возвращаются со сборов. После сборов – 2 недели карантина. За чей счёт этот карантин? И сколько на сегодняшний день наших спортсменов на карантине?

Где проходят карантин белорусские спортсмены, вернувшиеся из-за рубежа? Рассказал Дурнов

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
У нас на сегодняшний день приготовлено 4 республиканских базы и в наших регионах, в областях ещё 7 баз. То есть у нас 11 баз, которые принимают спортсменов, которые были за пределами на сборовых мероприятиях.

Так как эти сборовые мероприятия отменены, то, естественно, средства освобождаются, и мы организовываем сейчас карантинные мероприятия в рамках сборов. То есть там изолированные спортсмены. Это сейчас порядка 441 на сегодняшний день спортсмен у нас находится.

База «Раубичи», база «Заславль», база «Стайки», «Крыжовка», наш РГУОР, куда молодёжные сборные приезжают – тоже там выделено отдельное всё. И, наверное, смотрели, был репортаж недавно, как проходят такие мероприятия. Спортсменам создаём условия, возможности и для тренировок. Конечно, группы не пересекаются между собой. То есть приехавшие в одно время и более позже группы – они не пересекаются. Но возможность есть активность физическую свою восполнить. Стараемся сделать это правильно.

Как ситуация с коронавирусом скажется на спортивных мероприятиях и спортсменах? Эксперты дадут прогнозы 1 апреля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Вячеслав Дурнов, Игорь Марзалюк

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перенос Олимпиады и ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Сейчас спортсмены возвращаются со сборов....
 
Новости дня
Новости
 
Какие популярные фильмы и сериалы смотрят во время пандемии коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика