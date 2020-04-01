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Где проходят карантин белорусские спортсмены, вернувшиеся из-за рубежа? Рассказал Дурнов
01.04.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Перенос Олимпиады и ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
База «Раубичи», база «Заславль», база «Стайки», «Крыжовка», наш РГУОР, куда молодёжные сборные приезжают – тоже там выделено отдельное всё. И, наверное, смотрели, был репортаж недавно, как проходят такие мероприятия. Спортсменам создаём условия, возможности и для тренировок. Конечно, группы не пересекаются между собой. То есть приехавшие в одно время и более позже группы – они не пересекаются. Но возможность есть активность физическую свою восполнить. Стараемся сделать это правильно.
Как ситуация с коронавирусом скажется на спортивных мероприятиях и спортсменах? Эксперты дадут прогнозы 1 апреля в 20.30 на СТВ.
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Перенос Олимпиады и ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Сейчас спортсмены возвращаются со сборов....
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