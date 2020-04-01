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Сергей Рутенко о коронавирусе: «Я бы не сказал, что Лукашенко сумасшедший. Играя в хоккей, он демонстрирует нормальность»
01.04.2020 18:56 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный гандболист
«Здесь все продолжается в обычном режиме, но у людей есть страх, потому что мы не знаем обо всем, что нас окружает. Конечно, на улице и в общественном транспорте стало меньше людей. Бары по-прежнему открыты, но там тоже не очень много посетителей.
Люди очень напуганы сегодня. Многие спортсмены говорят, что продолжают играть для людей, чтобы они могли смотреть матчи по телевизору.
Я бы не сказал, что наш президент сумасшедший. Играя в хоккей, он демонстрирует нормальность.
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Здесь пытаются принять меры. Протоколы врачей очень строгие в том случае, если у человека положительный результат на вирус. Я верю руководству страны, потому что понимаю, что онo принимают меры. Моя мама — медик, и она знакома с протоколом о том, как действовать, если обнаружен вирус», – цитирует Рутенко «
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Сергей Рутенко о коронавирусе: «Я бы не сказал, что Лукашенко сумасшедший. Играя в хоккей, он демонстрирует нормальность»
Известный гандболист Сергей Рутенко поделился мнением о коронавирусе в Беларуси.
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