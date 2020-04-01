Сергей Рутенко о коронавирусе: «Я бы не сказал, что Лукашенко сумасшедший. Играя в хоккей, он демонстрирует нормальность»

Источник материала: Tribuna.com

Известный гандболист поделился мнением о коронавирусе в Беларуси.

«Здесь все продолжается в обычном режиме, но у людей есть страх, потому что мы не знаем обо всем, что нас окружает. Конечно, на улице и в общественном транспорте стало меньше людей. Бары по-прежнему открыты, но там тоже не очень много посетителей.

Люди очень напуганы сегодня. Многие спортсмены говорят, что продолжают играть для людей, чтобы они могли смотреть матчи по телевизору.

Я бы не сказал, что наш президент сумасшедший. Играя в хоккей, он демонстрирует нормальность.

Правительство признает, что есть рост заболевших коронавирусом , но речь идет не о большом количестве людей.

Здесь пытаются принять меры. Протоколы врачей очень строгие в том случае, если у человека положительный результат на вирус. Я верю руководству страны, потому что понимаю, что онo принимают меры. Моя мама — медик, и она знакома с протоколом о том, как действовать, если обнаружен вирус», – цитирует Рутенко « Быстрый центр » со ссылкой на Radio Marca .