Поддержка бизнеса в условиях коронавируса: в Беларуси подготовлен проект Указа об отсрочке по арендной плате и моратории на ее повышение

Источник материала: ОНТ

Весь мир сейчас обеспокоен тем, как развивается ситуация с COVID-19. При этом массированное противостояние идёт как минимум по трём фронтам – это поиск вакцины, борьба непосредственно с распространением коронавируса и меры в социально-экономической сфере для минимизации последствий пандемии. Чтобы смягчить удар, в Беларуси подготовлен проект Указа Главы государства. Бизнес может рассчитывать на отсрочку по уплате аренды, кроме того, предлагается ввести мораторий на повышение арендной платы.

Документ уже на согласовании. Первым последствия почувствовал малый и средний бизнес – общественное питание, туристические и бытовые услуги. Новые же инструменты помогут предпринимателям удержаться на плаву.

Стричься люди будут всегда. Подумал четыре года назад Артем Капустич и открыл первую парикмахерскую. Дело процветало. Коронавирус внес свои коррективы. Здоровье или красота? У клиентов выбор очевиден. В итоге самый частый посетитель – супруга предпринимателя.

Эта парикмахерская одна из трех. Открылась всего полгода назад. Помещение арендует у государства, ремонт делал за свой счет. Сейчас на мели. А аренду, налоги, отчисления в Фонд социальной защиты платить нужно и дальше. Равно как и зарплату мастерам.

Артём Капустич, индивидуальный предприниматель: «Абсолютно не хочется терять людей, всегда стараюсь поддерживать, даже когда нет записи, мы стараемся выплачивать деньги. Мы платим из своего кармана. В этом бизнесе так плохо, наверное, еще не было, сейчас все идет только на выживание».

Закрываться или бороться за свое дело, вопрос у Артема Капустича не стоит – слишком много вложено сил. Бизнесмен – один из тех, кто обратился к властям. Таких уже сотни. И их услышали. В Государственном комитете по имуществу все предложения от арендаторов рассмотрели. Учли и позицию заинтересованных ведомств. В итоге в экстремально кроткие сроки подготовлен проект указа.

Виктория Васильева, начальник главного управления Государственного комитета по имуществу Беларуси: «Предполагается предоставить отсрочку по арендной плате до 30 сентября с ее рассрочкой до конца текущего года. Эта отсрочка предоставляется по заявлению арендатора. Также проект указа распространяется и на юрлица, которым предоставлено госимущество в безвозмездное пользование, они несут расходы по содержанию и эксплуатации этих объектов».

А еще проект указа вводит мораторий на увеличение базовой арендной величины. Она должна была повыситься сегодня. Запрет будет действовать до 30 сентября. Эксперты обращают внимание – все преференции касаются государственного имущества, в аренду сейчас в стране сдается более 4-х миллионов квадратных метров. С частниками придётся договариваться самостоятельно.

Нет продаж – нет денег. В торговом центре практически все предприниматели арендуют помещения у частников. Многим уже в этом месяце за квадраты платить нечем. Переговоры с арендодателями – единственный выход.

Наталья Музыка, индивидуальный предприниматель: «С арендой особо не подвигаются, а ситуация такая, что мы стоим по нулям. Платить тут не с чего. Поэтому если ситуация меняться не будет, мы съедем». Геннадий Соболь, индивидуальный предприниматель: «Сейчас обратной связи от арендодателей никакой нет, никакого понижения аренды пока нет. Не идут нам навстречу вообще никак».

Сейчас важно идти навстречу бизнесу и поддержать его. В том числе на уровне местных властей. По такой схеме пошли в Гродно. В регионе под удар коронавируса попал туристический бизнес. А это не только агентства и операторы, но и гостиницы, рестораны, сфера развлечений. Раньше в год здесь принимали до 130 тысяч безвизовых гостей. Теперь вместо гостеприимства и туристов – убытки.

Евгений Ародь, начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома: «Коэффициент аренды помещений будет понижен до максимально возможного для того, чтобы амортизировать ситуацию туроператорам на ближайшие месяцы. Аренда им понизится до минимальной на ближайшие три месяца».

А еще сейчас правительство изучает решения США, ЕС и России о помощи бизнесу. Введение временных налоговых и кредитных каникул не исключено. Ведь поддержка бизнеса – это не только сохранение рабочих мест, но и минимизация последствий в целом.

О том, что экономику нельзя замораживать, не единожды заявлял Александр Лукашенко. Пандемия в конце концов закончится, но во сколько миру обойдётся экономическая реанимация? Да, предприятия можно остановить, но что дальше? Удастся ли запустить их обратно и как тайм-аут отразится на достатке белорусов? Кризисные тенденции оказались в центре внимания и накануне. Текущую ситуацию Президент обсудил в ходе встречи со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Самая тяжелая проблема – это экономика, хотя мы и стараемся здесь как-то карабкаться, чтобы предприятия работали, чтобы люди получали зарплату. Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он откровенно сказал: если мы немедленно не начнем работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Так это американцы сказали, а нам что говорить? Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно».

С такой экономической ситуацией раньше сталкиваться не приходилось. В этом мнении сходятся многие эксперты. Непросто сейчас всему миру. В выигрыше сможет остаться тот, кто реагирует молниеносно. В такие короткие сроки проект закона, признались в Госкомимуществе, еще не разрабатывали. В ближайшее время ожидают согласования.

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