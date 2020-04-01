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Поддержка бизнеса в условиях коронавируса: в Беларуси подготовлен проект Указа об отсрочке по арендной плате и моратории на ее повышение
01.04.2020 21:41 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Весь мир сейчас обеспокоен тем, как развивается ситуация с COVID-19. При этом массированное противостояние идёт как минимум по трём фронтам – это поиск вакцины, борьба непосредственно с распространением коронавируса и меры в социально-экономической сфере для минимизации последствий пандемии. Чтобы смягчить удар, в Беларуси подготовлен проект Указа Главы государства. Бизнес может рассчитывать на отсрочку по уплате аренды, кроме того, предлагается ввести мораторий на повышение арендной платы.
Документ уже на согласовании. Первым последствия почувствовал малый и средний бизнес – общественное питание, туристические и бытовые услуги. Новые же инструменты помогут предпринимателям удержаться на плаву.
Стричься люди будут всегда. Подумал четыре года назад Артем Капустич и открыл первую парикмахерскую. Дело процветало. Коронавирус внес свои коррективы. Здоровье или красота? У клиентов выбор очевиден. В итоге самый частый посетитель – супруга предпринимателя.
Эта парикмахерская одна из трех. Открылась всего полгода назад. Помещение арендует у государства, ремонт делал за свой счет. Сейчас на мели. А аренду, налоги, отчисления в Фонд социальной защиты платить нужно и дальше. Равно как и зарплату мастерам.
Закрываться или бороться за свое дело, вопрос у Артема Капустича не стоит – слишком много вложено сил. Бизнесмен – один из тех, кто обратился к властям. Таких уже сотни. И их услышали. В Государственном комитете по имуществу все предложения от арендаторов рассмотрели. Учли и позицию заинтересованных ведомств. В итоге в экстремально кроткие сроки подготовлен проект указа.
А еще проект указа вводит мораторий на увеличение базовой арендной величины. Она должна была повыситься сегодня. Запрет будет действовать до 30 сентября. Эксперты обращают внимание – все преференции касаются государственного имущества, в аренду сейчас в стране сдается более 4-х миллионов квадратных метров. С частниками придётся договариваться самостоятельно.
Нет продаж – нет денег. В торговом центре практически все предприниматели арендуют помещения у частников. Многим уже в этом месяце за квадраты платить нечем. Переговоры с арендодателями – единственный выход.
Сейчас важно идти навстречу бизнесу и поддержать его. В том числе на уровне местных властей. По такой схеме пошли в Гродно. В регионе под удар коронавируса попал туристический бизнес. А это не только агентства и операторы, но и гостиницы, рестораны, сфера развлечений. Раньше в год здесь принимали до 130 тысяч безвизовых гостей. Теперь вместо гостеприимства и туристов – убытки.
А еще сейчас правительство изучает решения США, ЕС и России о помощи бизнесу. Введение временных налоговых и кредитных каникул не исключено. Ведь поддержка бизнеса – это не только сохранение рабочих мест, но и минимизация последствий в целом.
О том, что экономику нельзя замораживать, не единожды заявлял Александр Лукашенко. Пандемия в конце концов закончится, но во сколько миру обойдётся экономическая реанимация? Да, предприятия можно остановить, но что дальше? Удастся ли запустить их обратно и как тайм-аут отразится на достатке белорусов? Кризисные тенденции оказались в центре внимания и накануне. Текущую ситуацию Президент обсудил в ходе встречи со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.
С такой экономической ситуацией раньше сталкиваться не приходилось. В этом мнении сходятся многие эксперты. Непросто сейчас всему миру. В выигрыше сможет остаться тот, кто реагирует молниеносно. В такие короткие сроки проект закона, признались в Госкомимуществе, еще не разрабатывали. В ближайшее время ожидают согласования.
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Поддержка бизнеса в условиях коронавируса: в Беларуси подготовлен проект Указа об отсрочке по арендной плате и моратории на ее повышение
Весь мир сейчас обеспокоен тем, как развивается ситуация с COVID-19. При этом массированное противостояние идёт как минимум по трём фронтам – это поиск вакцины,...
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