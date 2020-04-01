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Оказывается, в Беларуси произошла ещё одна смерть от коронавируса, о которой мы не знали
01.04.2020 22:32 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
В Витебском областном клиническом специализированном центре 30 марта умерла 73-летняя женщина. Ее госпитализировали с пневмонией. Как следует из медицинских документов, которые
Дочь умершей пенсионерки Наталья Чепик
В среду, 1 апреля, Александру Чепик похоронили. В свидетельстве о смерти сказано, что ее причиной стал коронавирус. Наталья показала журналистам и результат теста, который ее матери, судя по дате, сделали 27 марта. В нем записано, что у женщины обнаружена РНК коронавируса.
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если вы можете, оставайтесь дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: коронавирусную инфекцию тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она чаще развивается бессимптомно.
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В Витебском областном клиническом специализированном центре 30 марта умерла 73-летняя женщина. Ее госпитализировали с пневмонией. Как следует из медицинских...
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