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Оказывается, в Беларуси произошла ещё одна смерть от коронавируса, о которой мы не знали

01.04.2020 22:32 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Витебском областном клиническом специализированном центре 30 марта умерла 73-летняя женщина. Ее госпитализировали с пневмонией. Как следует из медицинских документов, которые опубликовала «Свобода», накануне у женщины выявили COVID-19. Если помните, в ночь с 30 на 31 марта скончался актер Коласовского театра в Витебске Виктор Дашкевич – и его гибель общественности преподносили как первую в стране.

Дочь умершей пенсионерки Наталья Чепик рассказала, что ее меть лежала в больнице две недели, где медики лечили женщину от пневмонии. Первое время она дышала сама, потом ее подключили к аппарату ИВЛ. 30 марта пенсионерка погибла.

В среду, 1 апреля, Александру Чепик похоронили. В свидетельстве о смерти сказано, что ее причиной стал коронавирус. Наталья показала журналистам и результат теста, который ее матери, судя по дате, сделали 27 марта. В нем записано, что у женщины обнаружена РНК коронавируса.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если вы можете, оставайтесь дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: коронавирусную инфекцию тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она чаще развивается бессимптомно.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебском областном клиническом специализированном центре 30 марта умерла 73-летняя женщина. Ее госпитализировали с пневмонией. Как следует из медицинских...
 
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