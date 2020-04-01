ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларусь доставили гуманитарный груз из КНР

01.04.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На борту самолета реагенты для проведения тестов на выявление коронавируса. Кроме того, средства защиты для медиков. В Национальном аэропорту Минск работает съемочная группа АТН. Все подробности гуманитарного рейса у Никиты Дементьева.

Чуть менее часа назад в Национальном аэропорту Минск приземлился Airbus A330 с гуманитарной помощью из Китая. Сейчас идет разгрузка борта. Китайцы доставили в нашу страну реагенты для проведения тестов на выявление коронавируса, а также защитные костюмы, очки, медицинские перчатки, бахилы и инфракрасные термометры. Борт прилетел в сопровождении китайских специалистов,  здесь же их встретили заместитель министра здравоохранения и посол Китайской Народной Республики в Беларуси. Мы узнали, куда в первую очередь доставят медицинские средства.

В Беларусь доставили гуманитарный груз из КНР
 

Напомним, в начале февраля Беларусь стала первой страной в мире, которая оказала гуманитарную помощь КНР. В китайский Ухань доставили 40 тонн медресурсов для борьбы с COVID-19. Китай успешно справляется с коронавирусом. И сегодня в КНР заявляют об окончании эпидемии. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На борту самолета реагенты для проведения тестов на выявление коронавируса. Кроме того, средства защиты для медиков. В Национальном аэропорту Минск работает...
 
Новости дня
Новости
 
Главный тренер «Немана» поддерживает фанатов, которые требуют прекратить в Беларуси футбол, и винит федерацию в двойных стандартах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика