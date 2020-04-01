Главный тренер «Немана» поддерживает фанатов, которые требуют прекратить в Беларуси футбол, и винит федерацию в двойных стандартах

Число заразившихся уже перевалило цифру 150, уже официально зафиксировано два летальных исхода. Но даже в такой не самой благоприятной обстановке чемпионат Беларуси по футболу не страдает – турнир продолжается, несмотря ни на что.





Владимир Базанов пока не видит причин, чтобы ставить футбол в Беларуси на паузу, пишет tribuna.com. Глава АБФФпока не видит причин, чтобы ставить футбол в Беларуси на паузу,tribuna.com.





– Критической ситуации никакой нет, поэтому мы продолжаем чемпионат. Ко второму туру закупили 500 литров антисептика. Завезли по стадионам. Никто на нас не давит, ни УЕФА, ни кто-то еще. Сами принимаем решение. Не говорим, что будем играть весь чемпионат. Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим чемпионат Беларуси, – заявил Базанов.





Правда, на тех же футбольных матчах людей на трибунах становится все меньше. А во вторник фанаты клуба из Гродно и вовсе выступили с заявлением, в котором объявили, что, опасаясь за здоровье свое и окружающих, перестанут посещать домашние и выездные матчи гродненцев. А также призвали АБФФ приостановить чемпионат. Гродненцы еще во втором туре во время домашнего матча с «Витебском» вывесили баннер, направленный против распространения коронавируса.









Естественно, для любого футболиста поддержка фанатов и заполненные трибуны – это как дополнительный стимул для того, чтобы выкладываться на поле и играть только на победу. Тем не менее и складывающейся в стране ситуации мотивы поступка фанатов «Немана» понять можно. Об этом в разговоре с «Трибуной» рассказал вратарь гродненского клуба Дмитрий Дударь.





– Конечно, мы, футболисты, игроки, которые выходят на поле и для которых важна поддержка трибун, решение фанатов «Немана» восприняли с сожалением. Но в то же время людей можно понять. Все мы знаем, что происходит в мире, что происходит у нас. Люди не до конца доверяют официальной информации, которая предоставляется в СМИ Беларуси, зачастую вынуждены руководствоваться слухами. И это все, конечно, добавляет нервозности, может, у кого-то и начинается паника. Так что, повторюсь, фанатов, принявших такое решение, понять можно. С уважением отношусь к их заявлению. Мне импонирует, что эти люди не побоялись высказать свое мнение, выступили публично, проявили свою гражданскую позицию. Но, безусловно, нам, футболистам, все-таки хотелось бы, чтобы фанаты были вместе с нами во время матчей, даже в этой непростой для всех ситуации.





– Как относитесь к призывам фанатов «Немана» к активным болельщикам других клубов последовать их примеру?





– Как я уже сказал, это гражданская позиция фанатов, они имеют право ее выражать. А дальше уже решение за фанатами других клубов, как они будут поступать, относиться к призыву болельщиков «Немана».





– Сами что думаете по поводу того, стоит ли продолжать чемпионат?





– Личное мнение: есть в жизни куда более опасные сферы, в которых люди подвержены опасности. Например, каждый день они ездят на работу, перемещаются в общественном транспорте. Работают торговые центры. И футбол в этой ситуации, как мне кажется, не та сферы жизни, которую нужно закрывать в первую очередь. Стоит обратить внимание на другие стороны жизнедеятельности. Тем более, как мы знаем, есть люди из группы риска, например, те же пожилые. А дети часто являются переносчиками вируса. Так что, мне кажется, нужно начинать с другого. И самое главное, чтобы была объективная и оперативная информация. Тогда не будет паники, люди будут чувствовать себя в безопасности, обладая информацией и зная, что она соответствует действительности.





– То есть пока, по-вашему, футбол можно не трогать?





– Я считаю, что да, если так упростить.





– А когда наступит точка невозврата, ситуация, при которой все-таки необходимо делать решительные шаги и приостанавливать чемпионат?





– Я считаю, что футбол зависим от других сфер жизни. Когда профессионалы в этом деле [медики] по объективным причинам примут решение о необходимости введения карантина в масштабе всей страны, тогда и футбол, конечно, не останется в стороне. Просто, по-моему, не стоит выделять футбол. Как будто если мы закроем чемпионат, что-то глобально изменится. К данной проблеме подход должен быть комплексный. И футбол я рассматриваю, как часть всей остальной жизни. То есть, еще раз, если, как в других странах, мы закроем школы, люди перестанут ходить на работу, будут работать только оперативные службы, то и футбол мы не сможем продолжать в таких условиях. Да и не должны.





– Вам самому не страшно?





– Лично мне пока не страшно. Естественно, мы принимаем профилактические меры, о которых говорят. И в клубе они соблюдаются. Так что мы надеемся и верим, что все это закончится как можно скорее и жизнь вернется в свое привычное русло.





Журналисты попытались узнать мнение руководства «Немана» относительно поступка фанатов команды, но председатель клуба Иван Ворсович от комментариев отказался.





– Не буду говорить ни свое мнение, ни о своей реакции. Если хотите узнать что-то по футбольным вопросам, то готов разговаривать. А по подобным поводам говорить не буду, – заявил Ворсович.





Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич полностью поддержал инициативу фанатов клуба. Но при этом вновь раскритиковал руководство АБФФ, которая, по мнению тренера, должна прекратить двойные стандарты.









– Конечно, поддерживаю фанатов. Мы, во-первых, играем для зрителей. И кроме футбола есть еще личная жизнь, семейные обстоятельства. Люди интересуются информацией в мире, в стране. И свое заявления по поводу отношения к складывающейся ситуации в белорусском футболе я высказал телеканалу «Беларусь 5» после матча с «Ислочью». Федерация запрещает здороваться за руки, но при этом не запрещает играть. АБФФ должна прекратить двойные стандарты. Или играть, или не играть. Можете ссылаться на мое заявление телеканалу. А что касается заявления фанатов, это надо спрашивать у них. Но, повторюсь, я их поддерживаю.

К фанатам «Немана» присоединились ультрас «Шахтера»

В среду о том, что перестанут посещать выездные и домашние матчи своей команды, заявили представители ультрас «Шахтера». Они также призвали фанатов других клубов последовать их примеру.





– Из-за сложившейся в стране ситуации ультрас солигорского «Шахтера» приостанавливают посещение домашних и выездных матчей команды до того момента, пока эпидемиологическая обстановка не позволит вернуться на сектор. К тому же призываем всех активных фанатов страны, а также, обычных болельщиков, футбольных или хоккейных. Воздержитесь от похода на стадион или ледовый дворец, не подвергайте себя неоправданному риску. Из тысячи пришедших на стадион всего один может быть инфицирован, и именно тебе может фартануть с ним встретиться.





К вопросу принудительных загонов на хоккей от предприятий – задумайся, стоит ли твой отгул здоровья твоих детей и родителей. Преступная власть никогда о вас не подумает. Ваша безопасность только в ваших руках, – говорится в заявлении.





Официальные заявления фанатов других клубов высшей лиги пока не последовали. Но, можно предположить, к активным болельщикам «Немана» и «Шахтера» в скором времени присоединятся и их коллеги из других коллективов вышки.



