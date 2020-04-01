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В Беларуси проведено более 32 тысяч тестов на коронавирус





В РНПЦ эпидемиологии на круглосуточный режим работы перешли не только эпидемиологии, но и юристы с бухгалтерами





Беларусь одна из немногих стран, где осталась кафедра инфекционных болезней

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики рассказали, как они борются с коронавирусом Как построена работа по выявлению и предотвращению распространения инфекции? Как осуществляется наблюдение и терапия? Всего ли хватает для оказания помощи? И кто...

Как построена работа по выявлению и предотвращению распространения инфекции? Как осуществляется наблюдение и терапия? Всего ли хватает для оказания помощи? И кто эти люди, кто сегодня на передовой в борьбе с коронавирусом? Эти вопросы так или иначе сегодня задает себе каждый здравомыслящий человек. Сами специалисты утверждают. что сегодня у нас за здоровье одного пациента с коронавирусом отвечает с десяток медиков. Впрочем, о том, как борются с пандемией, они рассказали нам сами.пообщалась с медиками, которые сейчас находятся в самом эпицентре инфекционной борьбы.Рабочий день эпидемиолога Александр Петкевича начинается в 8 утра вне зависимости от того, во сколько закончился предыдущий. К примеру, вчера Александр ушел в 8 вечера.Далее планерка и за работу. По понятным причинам в лаборатории, где происходит обработка анализов, нас не пустили. Но про этот бокс Александр Петкевич решил рассказать подробнее. Он своего рода гордость этого центра. Оснащен по последнему слову европейской диагностической техники.Их задача - вовремя заказывать необходимые реактивы для исследования биоматериалов.За последнюю неделю работники РНПЦ эпидемиологии исследовали 10 тысяч анализов. И каждый из них, конечно, надо оформить в отдельный документ. За ночь часть документов попадет в инфекционную больницу, пациентов с COVID-19 сюда же доставит скорая помощь. А уже без 7:45 на работу приходит профессор Игорь Карпов, который к обеду пообщается практически с каждым из новых пациентов. Вот уже почти 40 лет он работает с самыми разными инфекциями.Часть анализов пациентов обрабатывают здесь же, в инфекционной больнице. Работники этой лаборатории с трудом находят пару минут для интервью. В соседнем корпусе мы встретили заведующую отделением воздушно-капельных инфекций Елену Блатун. Она как раз собирается на осмотр одного из инфицированных пациентов.Диалог с журналистами сейчас тоже часть работы инфекционистов. Причем инициативу выйти в свет проявили сами. Кстати, Беларусь одна из немногих стран, где осталась такая кафедра инфекционных болезней. И несмотря на то, что работу с новыми и редкими вирусами принято считать опасной, главная мотивация для молодых - получить рабочее место здесь, в Минской инфекционке. Здесь медики вот уже более 100 лет сражаются на передовой со всеми известными миру инфекциями.