|
Медики рассказали, как они борются с коронавирусом
01.04.2020 21:42 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTКак построена работа по выявлению и предотвращению распространения инфекции? Как осуществляется наблюдение и терапия? Всего ли хватает для оказания помощи? И кто эти люди, кто сегодня на передовой в борьбе с коронавирусом? Эти вопросы так или иначе сегодня задает себе каждый здравомыслящий человек. Сами специалисты утверждают. что сегодня у нас за здоровье одного пациента с коронавирусом отвечает с десяток медиков. Впрочем, о том, как борются с пандемией, они рассказали нам сами. Юлия Гризунт пообщалась с медиками, которые сейчас находятся в самом эпицентре инфекционной борьбы.
В Беларуси проведено более 32 тысяч тестов на коронавирус
Рабочий день эпидемиолога Александр Петкевича начинается в 8 утра вне зависимости от того, во сколько закончился предыдущий. К примеру, вчера Александр ушел в 8 вечера.
Александр Петкевич, заведующий организационно-методическим отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: "Мы чередуем время отдыха и работы так, чтобы все время быть работоспособными и боеспособными. Надо и домашние вопросы решать, но жизнь заставляет сейчас делать все оперативно. Так работает вся санэпидслужба. Вопрос нагрузки у нас большой, спортом и фитнесом заниматься некогда, потому многие предпочитают ходить пешком, не пользуясь лифтом. Потому что известно - надо 8-10 тысяч шагов делать каждый день.
Далее планерка и за работу. По понятным причинам в лаборатории, где происходит обработка анализов, нас не пустили. Но про этот бокс Александр Петкевич решил рассказать подробнее. Он своего рода гордость этого центра. Оснащен по последнему слову европейской диагностической техники.
Александр Петкевич, заведующий организационно-методическим отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: "Здесь, в этих помещениях, осуществляются окончательные этапы проверки. В данном случаи это этап сиквенирования, где точно определяется структура возбудителя, т.е. проще говоря, специалисты из этого бокса дают окончательный результат анализа? Да, совершенно верно. Окончательный результат, который завершает всю эту цепочку, начиная от поступления, сортировки, проведения исследований, там тоже есть свои этапы".
В РНПЦ эпидемиологии на круглосуточный режим работы перешли не только эпидемиологии, но и юристы с бухгалтерами
Их задача - вовремя заказывать необходимые реактивы для исследования биоматериалов.
Александр Петкевич, заведующий организационно-методическим отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: "Препараты, которые сегодня создаются, они новые, для новой инфекции, мы не всегда знаем полностью их характеристики. Поэтому мы работаем с несколькими - с российскими, нашими собственными тест-системами и немецкими, которые представил ВОЗ. Если мы получили положительный результат, мы его должны перепроверить дважды и с разными производителями".
За последнюю неделю работники РНПЦ эпидемиологии исследовали 10 тысяч анализов. И каждый из них, конечно, надо оформить в отдельный документ. За ночь часть документов попадет в инфекционную больницу, пациентов с COVID-19 сюда же доставит скорая помощь. А уже без 7:45 на работу приходит профессор Игорь Карпов, который к обеду пообщается практически с каждым из новых пациентов. Вот уже почти 40 лет он работает с самыми разными инфекциями.
Беларусь одна из немногих стран, где осталась кафедра инфекционных болезней
Часть анализов пациентов обрабатывают здесь же, в инфекционной больнице. Работники этой лаборатории с трудом находят пару минут для интервью. В соседнем корпусе мы встретили заведующую отделением воздушно-капельных инфекций Елену Блатун. Она как раз собирается на осмотр одного из инфицированных пациентов.
Елена Блатун, заведующая отделением воздушно-капельных инфекций Городской клинической инфекционной больницы г. Минска: "Чтобы пойти в палату, мы должны надеть защитную одежду. Это комбинезон, 2 пары перчаток, респиратор, защитные очки и бахилы на ноги. Я думаю, особенно сложно врачам-реаниматологам. Они проводят с пациентами большую часть времени и не имеют возможности снимать эту одежду. Основная тяжесть сегодня, конечно, на их долю".
Диалог с журналистами сейчас тоже часть работы инфекционистов. Причем инициативу выйти в свет проявили сами. Кстати, Беларусь одна из немногих стран, где осталась такая кафедра инфекционных болезней. И несмотря на то, что работу с новыми и редкими вирусами принято считать опасной, главная мотивация для молодых - получить рабочее место здесь, в Минской инфекционке. Здесь медики вот уже более 100 лет сражаются на передовой со всеми известными миру инфекциями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как построена работа по выявлению и предотвращению распространения инфекции? Как осуществляется наблюдение и терапия? Всего ли хватает для оказания помощи? И кто...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)