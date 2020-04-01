Упс! Беларусь считают лучшим вариантом для проведения боя Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости





Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».





Тренер отечественного спортсмена признал, что в России предлагали провести бой в Москве, Казани и Екатеринбурге. Он подчеркнул, что можно всерьез рассмотреть вариант организации боя в Беларуси





Ранее 1 апреля стало известно, что 31-летний Нурмагомедов сохранил возможность покинуть Россию и вылететь в США, несмотря на закрытие границ в связи с распространением коронавируса. Данную информацию подтвердили в Росавиации.





29 марта в связи с возможным неучастием Нурмагомедова Фергюсону предложили поединок с Джастином Гэтжи. Также заменить россиянина вызвались американцы Дастин Порье и Хорхе Масвидаль.





Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) намечен на 18 апреля. Глава UFC неоднократно утверждал, что не намерен переносить или отменять ивент, несмотря на трудности с его организацией.





Нурмагомедов — действующий чемпион UFC. На его счету 28 побед и ни одного поражения.



