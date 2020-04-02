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Румас: комплекс мер для поддержки населения и бизнеса коснется 550 тысяч человек
02.04.2020 10:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусское правительство рассматривает комплекс мер для поддержки населения на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
— Мы обсудили комплекс мер. Они охватывают 550 тысяч человек. Документ был направлен президенту Беларуси, который направил его в другие органы. Надеемся, коллеги, в том числе Комитет госконтроля, его поддержат.
По его словам, на прямые меры планируется направить 110 млн белорусских рублей.
Правительство также приняло ряд важных документов для поддержки бизнеса и населения Беларуси на фоне пандемии. Один из документов будет опубликован уже в ближайшее время.
Напомним, ранее в правительстве
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- Мы обсудили пакет мер. Предлагаемые меры охватывают 550 тысяч человек. Документ был направлен президенту Беларуси, который направил его в другие органы. Надеемся,...
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