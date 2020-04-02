Румас: комплекс мер для поддержки населения и бизнеса коснется 550 тысяч человек

Источник материала: Tut.by

Белорусское правительство рассматривает комплекс мер для поддержки населения на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы обсудили комплекс мер. Они охватывают 550 тысяч человек. Документ был направлен президенту Беларуси, который направил его в другие органы. Надеемся, коллеги, в том числе Комитет госконтроля, его поддержат.

По его словам, на прямые меры планируется направить 110 млн белорусских рублей.

Правительство также приняло ряд важных документов для поддержки бизнеса и населения Беларуси на фоне пандемии. Один из документов будет опубликован уже в ближайшее время.

Напомним, ранее в правительстве анонсировали комплекс мер для поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса.