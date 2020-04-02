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В Гродно водители общественного транспорта перестали продавать талоны - но не все пассажиры были в курсе
02.04.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно водители общественного транспорта временно перестали продавать талоны. Ограничение введено в рамках плана по борьбе с коронавирусом, который приняли в Гродненской области. Талоны сейчас можно купить в киосках на остановках,
Талоны водители автобусов и троллейбусов продавать не будут с сегодняшнего дня, 2 апреля.
Также на маршрутах стало меньше троллейбусов, автобусов и маршруток. Как
В расписание вносятся изменения, оно будет актуализировано в ближайшие дни.
Но уже известно, что временно приостановлены автобусные маршруты № 39 «Областная филармония — Рынок Южный», № 48 «Ольшанка — Рынок Южный» и № 61 «Улица Молодежная — Рынок Южный».
Как будет меняться расписание автобусов, можно посмотреть
Кстати, гродненцы жалуются: многие сегодня о том, что водители не будут продавать талончики, узнавали непосредственно в транспорте. А еще утром их ждал еще один сюрприз — на некоторых маршрутах с утра работали контролеры.
— Моя жена утром в 7.15 ехала на работу на троллейбусе № 11. Купить талон у водителя не смогла, а все киоски на остановках еще были закрыты. Однако в транспорт зашли контролеры, и безбилетников, а их оказалось немало, сразу стали штрафовать. Неужели нельзя было подождать? Жене удалось выйти из троллейбуса. Она, конечно, не хотела быть «зайцем», но купить талон не смогла по объективным причинам. Ей повезло, а вот девушке рядом с ней — нет. Ее оштрафовали за безбилетный проезд, — рассказал TUT.BY гродненец Олег.
Напомним, в Гродно городские власти
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В Гродно водители общественного транспорта перестали продавать талоны - но не все пассажиры были в курсе
В Гродно водители общественного транспорта временно перестали продавать талоны. Ограничение введено в рамках плана по борьбе с коронавирусом, который приняли в...
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