В Гродно водители общественного транспорта перестали продавать талоны - но не все пассажиры были в курсе

Источник материала: Tut.by

В Гродно водители общественного транспорта временно перестали продавать талоны. Ограничение введено в рамках плана по борьбе с коронавирусом, который приняли в Гродненской области. Талоны сейчас можно купить в киосках на остановках, сообщается на сайте автопарка.



Фото: grodnonews.by

Талоны водители автобусов и троллейбусов продавать не будут с сегодняшнего дня, 2 апреля.

Также на маршрутах стало меньше троллейбусов, автобусов и маршруток. Как сообщает «Вечерний Гродно», причина — снижение пассажиропотока. По информации Оператора пассажирских перевозок, рейсов станет меньше примерно на 10% почти на всех троллейбусных и автобусных маршрутах, станет меньше и маршруток.

В расписание вносятся изменения, оно будет актуализировано в ближайшие дни.

Но уже известно, что временно приостановлены автобусные маршруты № 39 «Областная филармония — Рынок Южный», № 48 «Ольшанка — Рынок Южный» и № 61 «Улица Молодежная — Рынок Южный».

Как будет меняться расписание автобусов, можно посмотреть по ссылке .

Кстати, гродненцы жалуются: многие сегодня о том, что водители не будут продавать талончики, узнавали непосредственно в транспорте. А еще утром их ждал еще один сюрприз — на некоторых маршрутах с утра работали контролеры.

— Моя жена утром в 7.15 ехала на работу на троллейбусе № 11. Купить талон у водителя не смогла, а все киоски на остановках еще были закрыты. Однако в транспорт зашли контролеры, и безбилетников, а их оказалось немало, сразу стали штрафовать. Неужели нельзя было подождать? Жене удалось выйти из троллейбуса. Она, конечно, не хотела быть «зайцем», но купить талон не смогла по объективным причинам. Ей повезло, а вот девушке рядом с ней — нет. Ее оштрафовали за безбилетный проезд, — рассказал TUT.BY гродненец Олег.

Напомним, в Гродно городские власти приняли меры , которые вводят в Гродно по профилактике коронавируса и других инфекционных заболеваний. Например, эпидемиологи просят горожан не рассчитываться наличными деньгами, а на крупных предприятиях рекомендуют разграничивать потоки людей в смены.

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