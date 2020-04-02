Эксперт из России рассказала об исследовании вакцины БЦЖ против коронавируса

Источник материала: Tut.by

Исследования того, насколько противотуберкулезная вакцина БЦЖ эффективна против коронавирусной инфекции (COVID-19), могут занять около двух лет. Об этом ТАСС рассказала Наталия Ставицкая, доктор медицинских наук, профессор Новосибирского НИИ туберкулеза. При этом она добавила, что сейчас нет никаких оснований считать, что БЦЖ может помогать от COVID-19.



Снимок носит иллюстративный характер. Изображение: infosmi.net

Согласно исследованию американских эпидемиологов, скорость распространения и уровня смертности от коронавирусной инфекции (COVID-19) в разных странах может быть связана с тем, как давно и насколько широко в них применялась вакцина БЦЖ, предназначенная для борьбы с туберкулезом.

Эту вакцину разработали вирусологи Альбер Кальмет и Камиль Герен в 1921 году. Она до сих пор остается главным средством борьбы с туберкулезом. Однако вакцинация эффективна только для тех людей, кто ранее не болел туберкулезом. Защитное действие БЦЖ длится около 5−7 лет, после чего нужно делать прививку повторно.

Многие ученые сомневаются в эффективности БЦЖ, особенно для вакцинирования взрослых. Поэтому, в отличие от России и других стран бывшего социалистического лагеря, в США и некоторых странах Европы массовое вакцинирование БЦЖ не проводили.

Кроме туберкулеза вакцину использовали для лечения рака мочевого пузыря, однако ее эффективность подтверждает лишь небольшое количество наблюдений.

«C учетом задач, которые на сегодняшний день стоят перед здравоохранением, — это и лечение, это и предотвращение смертности, ученые приступают к таким исследованиям (по разработке вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на основе БЦЖ, — прим. ТАСС), и завершены они могут быть в ближайшие год-два, — отметила Ставицкая. — Возможна разработка и в более ранние сроки, сама вакцина БЦЖ изучена достаточно, но в работе с коронавирусной инфекцией она требует более подробного изучения».

Она отметила, что сейчас есть гипотеза о том, что вакцина БЦЖ защищает организм, ситмулируя лимфоциты — клетки, которые отвечают за формирование противотуберкулезного иммунитета. «Их активность, индуцированная вакциной БЦЖ, может оказывать дополнительное защитное действие и в отношении вирусной инфекции», — отметила Ставицкая.

Она подчеркнула, что сейчас нет никаких оснований считать БЦЖ средством от коронавирусной инфекции. Дело в том, что при анализе данных не учитывается влияние многих факторов, таких как контагиозность вируса (способность передаваться от больных людей к здоровым), и эпидемиологических факторов.

Однако механизмы возникновения туберкулеза и вирусных инфекций похожи. «И туберкулез, и вирусная инфекция — это внутриклеточные инфекции. Это общие звенья патогенеза, которые необходимо изучать», — заключила она.