Посмотрите на эти фото: китайские дипломаты и белорусские чиновники подписывают документы

А также организует закупку масок, защитной одежды, инфракрасных термометров, пульсоксиметров и других медицинских материалов в подарок белорусской стороне.





Правительство Китая планирует направить в Беларусь группу медицинских экспертов - для обмена опытом и консультаций. Об этом сообщает телеграм-канал белорусского Минздрава, сопроводив информацию фотографиями, где посол Китая в Беларуси и предствители белоруских МИД и Минхдрава подписывают соответствующие документы.





Фотографии показательные. Китайские дипломаты в масках, белорусские чиновники - нет. Видимо, им, как и Лукашенко, баня и водка помогают не заразиться коронавирусом







