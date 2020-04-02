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Посмотрите на эти фото: китайские дипломаты и белорусские чиновники подписывают документы
02.04.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Посольство Китая в Беларуси готовится приобрести 10 тыс. тест-систем с реагентами для обнаружения коронавируса.
А также организует закупку масок, защитной одежды, инфракрасных термометров, пульсоксиметров и других медицинских материалов в подарок белорусской стороне.
Правительство Китая планирует направить в Беларусь группу медицинских экспертов - для обмена опытом и консультаций. Об этом сообщает телеграм-канал белорусского Минздрава, сопроводив информацию фотографиями, где посол Китая в Беларуси и предствители белоруских МИД и Минхдрава подписывают соответствующие документы.
Фотографии показательные. Китайские дипломаты в масках, белорусские чиновники - нет. Видимо, им, как и Лукашенко, баня и водка помогают не заразиться коронавирусом
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Посольство Китая в Беларуси готовится приобрести 10 тыс. тест-систем с реагентами для обнаружения коронавируса.
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