А кто его предупредил? Что не так с критикой Лукашенко умершего от коронавируса актера

Виктор Дашкевич. Ранее взятый у него тест на коронавирус дал положительный результат. официально это был первый умерший пациент в Беларуси, у которого выявили Covid-19. 31 марта в Витебске умер заслуженный артист БеларусиРанее взятый у него тест на коронавирус дал положительный результат. официально это был первый умерший пациент в Беларуси, у которого выявили Covid-19.





«Но мы же просили... Ему завтра 80 лет будет. Чего ты ходишь по этой улице, тем более работаешь?» – прокомментировал ситуацию Александр Лукашенко.





А затем добавил:





«Слушайте, уже более 10 лет он на пенсии. Пошел на работу. Я не осуждаю. Может, просто мужественный человек, но надо поберечься. А если люди этого не понимают, мы ничего в этом плане не сделаем».

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Когда заразился погибший, а когда власти рекомендовали пожилым оставаться дома?





По информации СМИ Виктор Дашкевич 10 и 11 марта работал в спектакле «Кот в сапогах», а 18 марта вновь контактировал с персоналом театра. 20 марта актер и его супруга почувствовали себя плохо, у них поднялась температура. 21 марта их поместили в больницу.





Важное уточнение: по утверждению Витебского облздрава умерший актер заразился коронавирусом во время репетиции. Получается, это произошло 18 марта. Обратим внимание на эту дату.





Лукашенко заявил: «Но мы же просили». И все же: когда белорусские власти четко и внятно обратились к пожилым людям в связи с угрозой коронавируса для них?





В начале марта Минздрав упоминал о пожилых как группе риска, но в общем контексте.









Например, 15 марта в открытом письме ведомство писало о том, что от закрытия детских садов и начальной школы не будет эффекта, т.к. дети, скорее всего, «будут находиться под присмотром бабушек и дедушек, с которыми щедро поделятся своими вирусами и микробами. А ведь пожилые люди, как раз-таки и являются самой уязвимой группой».





Незадолго до этого министр здравоохранения Владимир Караник обратился с призывом к людям молодого и среднего возраста:





«Не посещайте пожилых родственников, если вы сами болеете. Закажите доставку, чтобы они меньше ходили на рынки и в магазины. Помогите им перенести этот сезонный подъём заболеваний как можно легче».





Но обратим внимание: речь шла в целом об инфекциях, а не о коронавирусе.





Согласно публикациям в прессе, только 23 марта Минздрав ясно и главное напрямую обратился к пожилым людям с призывом оставаться дома в связи с COVID-19.





«Мы очень просим воздержаться лиц, особенно пожилого возраста, с хроническими заболеваниями от посещения различных массовых мероприятий. Потому что именно этот контингент будет наиболее тяжело переносить эту инфекцию», – сказала замминистра Елена Богдан.





Актер Виктор Дашкевич на тот момент уже лежал в больнице. И, конечно, не только он. То есть нельзя утверждать, что его и других «просили» меньше контактировать с людьми, а они якобы не стали слушаться призывов властей.





Когда власти начали «шевелиться» и помогать пожилым





В тот же день 23 марта, когда Минздрав напрямую обратился к пожилым людям, пошли новости о том, что гоструктуры намерены помочь старикам в условиях самоизоляции. Например, волонтеры БРСМ пообещали помочь поликлиникам Минска с доставкой рецептов пожилым.





Через несколько дней активность докатилась до глубинки. Например, 25 марта стало известно, что соцработники в Лепельском районе начали доставлять продукты пожилым сельчанам.





В территориальных центрах социального обслуживания населения стали принимать телефонные заявки от одиноких пожилых и инвалидов с просьбой доставить на дом продукты питания и лекарства.





Но остается открытым вопрос, доходит ли эта помощь до каждого пожилого человека, который в ней нуждается и которому не могут помочь родственники. А к этому вопросу добавляется и другой: не поздно ли власти озаботились

оказанием помощи старикам.







Что говорил о помощи пожилым в связи с коронавирусом сам Лукашенко





21 марта, через несколько дней после того, как коронавирусом, вероятно, уже заразился актер Виктор Дашкевич, руководитель страны поручил председателю Совета республики Наталье Кочановой взять на особый контроль работу с основной группой риска – пожилыми людьми.





При этом он отметил: «Дело не в коронавирусе: у нас других вирусов хватает».





Вновь поберечь пожилых людей Лукашенко призвал уже 31 марта, комментируя первый официальный случай смерти человека с коронавирусом. Однако с оговоркой: «Но люди сами, старики прежде всего, должны о себе побеспокоиться».





Как бы малоактивные действия белорусских властей не оказались ошибкой, которая станет роковой для пожилых беларусов.