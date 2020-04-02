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А кто его предупредил? Что не так с критикой Лукашенко умершего от коронавируса актера
02.04.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Действия белорусских властей могут оказаться ошибкой, которая станет роковой для людей пожилого возраста.
31 марта в Витебске умер заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич. Ранее взятый у него тест на коронавирус дал положительный результат. официально это был первый умерший пациент в Беларуси, у которого выявили Covid-19.
«Но мы же просили... Ему завтра 80 лет будет. Чего ты ходишь по этой улице, тем более работаешь?» – прокомментировал ситуацию Александр Лукашенко.
А затем добавил:
«Слушайте, уже более 10 лет он на пенсии. Пошел на работу. Я не осуждаю. Может, просто мужественный человек, но надо поберечься. А если люди этого не понимают, мы ничего в этом плане не сделаем».
Когда заразился погибший, а когда власти рекомендовали пожилым оставаться дома?
По информации СМИ Виктор Дашкевич 10 и 11 марта работал в спектакле «Кот в сапогах», а 18 марта вновь контактировал с персоналом театра. 20 марта актер и его супруга почувствовали себя плохо, у них поднялась температура. 21 марта их поместили в больницу.
Важное уточнение: по утверждению Витебского облздрава умерший актер заразился коронавирусом во время репетиции. Получается, это произошло 18 марта. Обратим внимание на эту дату.
Лукашенко заявил: «Но мы же просили». И все же: когда белорусские власти четко и внятно обратились к пожилым людям в связи с угрозой коронавируса для них?
В начале марта Минздрав упоминал о пожилых как группе риска, но в общем контексте.
Например, 15 марта в открытом письме ведомство писало о том, что от закрытия детских садов и начальной школы не будет эффекта, т.к. дети, скорее всего, «будут находиться под присмотром бабушек и дедушек, с которыми щедро поделятся своими вирусами и микробами. А ведь пожилые люди, как раз-таки и являются самой уязвимой группой».
Незадолго до этого министр здравоохранения Владимир Караник обратился с призывом к людям молодого и среднего возраста:
«Не посещайте пожилых родственников, если вы сами болеете. Закажите доставку, чтобы они меньше ходили на рынки и в магазины. Помогите им перенести этот сезонный подъём заболеваний как можно легче».
Но обратим внимание: речь шла в целом об инфекциях, а не о коронавирусе.
Согласно публикациям в прессе, только 23 марта Минздрав ясно и главное напрямую обратился к пожилым людям с призывом оставаться дома в связи с COVID-19.
«Мы очень просим воздержаться лиц, особенно пожилого возраста, с хроническими заболеваниями от посещения различных массовых мероприятий. Потому что именно этот контингент будет наиболее тяжело переносить эту инфекцию», – сказала замминистра Елена Богдан.
Актер Виктор Дашкевич на тот момент уже лежал в больнице. И, конечно, не только он. То есть нельзя утверждать, что его и других «просили» меньше контактировать с людьми, а они якобы не стали слушаться призывов властей.
Когда власти начали «шевелиться» и помогать пожилым
В тот же день 23 марта, когда Минздрав напрямую обратился к пожилым людям, пошли новости о том, что гоструктуры намерены помочь старикам в условиях самоизоляции. Например, волонтеры БРСМ пообещали помочь поликлиникам Минска с доставкой рецептов пожилым.
Через несколько дней активность докатилась до глубинки. Например, 25 марта стало известно, что соцработники в Лепельском районе начали доставлять продукты пожилым сельчанам.
В территориальных центрах социального обслуживания населения стали принимать телефонные заявки от одиноких пожилых и инвалидов с просьбой доставить на дом продукты питания и лекарства.
Но остается открытым вопрос, доходит ли эта помощь до каждого пожилого человека, который в ней нуждается и которому не могут помочь родственники. А к этому вопросу добавляется и другой: не поздно ли власти озаботились
оказанием помощи старикам.
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