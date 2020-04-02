Правительство готовит второй пакет мер поддержки экономики на фоне коронавируса

Источник материала: Myfin

Минск. Фото: Myfin.by

Премьер отметил, что «правительство уже имеет видение по второму пакету», передает БЕЛТА.

По его словам, этот пакет будет касаться поддержки промышленности и строительства.

«Что-то мне подсказывает, что второй пакет также не будет последним. Ситуация развивается очень стремительно. И государство должно оказывать тем сферам, которые оказались в сложной ситуации, меры поддержки», – сказал Сергей Румас.