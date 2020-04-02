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Правительство готовит второй пакет мер поддержки экономики на фоне коронавируса
02.04.2020 13:20 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Премьер отметил, что «правительство уже имеет видение по второму пакету», передает БЕЛТА.
По его словам, этот пакет будет касаться поддержки промышленности и строительства.
«Что-то мне подсказывает, что второй пакет также не будет последним. Ситуация развивается очень стремительно. И государство должно оказывать тем сферам, которые оказались в сложной ситуации, меры поддержки», – сказал Сергей Румас.
Источник: Myfin.by
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Правительство готовит второй пакет мер поддержки экономики из-за коронавируса. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Сергей Румас.
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