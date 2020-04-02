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Цитата дня от главы Госконтроля: Я даже не знаю, как сайт Минздрава называется

02.04.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Комитета государственного контроля Леонид Анфимов прокомментировал работу Министерства здравоохранения со СМИ в Палате представителей Национального собрания, где стартовала весенняя сессия депутатов седьмого созыва.



— Вот мы обсуждаем эту тему (коронавируса. — Прим. Onliner) вчера, может быть, даже кулуарно. А сколько на самом деле зараженных? Если бы, скажем, Минздрав взял и сказал, скажем, 1000 человек у нас заражено. Это что, всех устроит?

— Это устроит всех больше, чем загадки от Минздрава, — настаивали журналисты.

— Так если этой 1000 человек нет?

— Хорошо, скажите, сколько есть.

— Ну, 200. Вот я сегодня утром читал, что 200.

— Так вам же неофициально это сказали, официально про это не говорится. А ведь мы отчитываемся в ВОЗ, как все страны. Из-за нехватки информации и возникает паника.

— Мне постоянно шлют эти СМС друзья и прочие, мол, скажите правду. Я пишу: «У нас 150 тысяч зараженных». Мне говорят: «Да не шути так».


— То есть вы считаете, что Минздрав проводит правильную политику, не называя, сообщая какими-то ребусами информацию? Вы же читаете сообщения министерства?

— Нет, не читаю. Вы знаете, у меня по работе хватает негативной информации. Я могу прочитать, сколько у нас сегодня зараженных. Прочитал, сколько зараженных, по информации Минздрава, а я даже не знаю, как сайт Минздрава называется. 

Могу позвонить, правда, министру и спросить: «Сколько у тебя зараженных?» Он мне скажет, сколько зараженных, мне он врать не будет.

— А вы уже звонили так министру, спрашивали?

— Нет.

— Так вот вам министр даст информацию — и вы сразу же успокоитесь. Если он всем скажет, все будут спокойны.

— Я не знаю, какая информация нужна? Перед сегодняшним открытием сессии мы обсуждали этот вопрос и говорили, что, когда идет эпидемия простого гриппа, такого ажиотажа нет. Люди не умирают разве при этом? 

— По свиному и по птичьему гриппу был ажиотаж.

— Ну никто не говорил, сколько человек заболело, умерло и так далее. Для чего сегодня вот этими информационными всплесками поднимать панику?

— Соседние страны ведь говорят, все наши соседи отчитываются ежедневно и оперативно, а мы нет. Люди видят это и не понимают, что происходит.

— Вы знаете что, вот я вам приведу маленький пример. Жена у меня работает в проектной организации, сдавала проект, много работала, и в субботу, и в воскресенье. Сдала проект, написала заявление: «Прошу предоставить мне 4 дня отгула». 

Все знают, кто моя жена. Ей подписали это заявление, тут же прибежала к ней подруга: «Вера, а что, в стране все так плохо?» Ну слушайте, что это за дела? Так что она, не человек, что ли? 

Понимаете, вот с обывательских позиций то, что жена Анфимова написала заявление на четыре дня, наверное, что-то там. Наверное, шепнул ей там, что нужно гроб заказывать? Не так, что ли?

— Понимаете, почему к ней прибежала подруга? Потому что нет адекватной информации. Ведь начало было хорошим, Минздрав сообщал информацию регулярно, брифинги проходили. 

— Так он же каждый день и сообщает.

— Леонид Васильевич, в зоне риска находятся люди старше 60—65 лет...

— Чего я хожу по улицам, вы хотели спросить?


— Вы тоже находитесь в зоне риска, как вы себя обезопашиваете, какие меры предпринимаете? 

— Я не знаю, кто придумал про зону риска для людей старше 60—65 лет. Есть люди моложе меня по паспорту, у которых шансы заразиться выше, и они находятся больше в зоне риска, чем я 65-летний. 

Если человек курит не в себя, пьет не в себя, не занимается спортом. Я же веду довольно активный образ жизни и думаю, что до 80 лет если до живу, то тоже буду такой же образ жизни вести. 

И меня сравнивать с тем, кто там, по-вашему, не находится в зоне риска, только по той простой причине, что мне 65 лет, как-то не совсем правильно.
 
 
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Глава Комитета государственного контроля Леонид Анфимов прокомментировал работу Министерства здравоохранения со СМИ в Палате представителей Национального...
 
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