Цитата дня от главы Госконтроля: Я даже не знаю, как сайт Минздрава называется









Onliner ) вчера, может быть, даже кулуарно. А сколько на самом деле зараженных? Если бы, скажем, Минздрав взял и сказал, скажем, 1000 человек у нас заражено. Это что, всех устроит? — Вот мы обсуждаем эту тему (коронавируса. — Прим.) вчера, может быть, даже кулуарно. А сколько на самом деле зараженных? Если бы, скажем, Минздрав взял и сказал, скажем, 1000 человек у нас заражено. Это что, всех устроит?





— Это устроит всех больше, чем загадки от Минздрава, — настаивали журналисты.





— Так если этой 1000 человек нет?





— Хорошо, скажите, сколько есть.





— Ну, 200. Вот я сегодня утром читал, что 200.





— Так вам же неофициально это сказали, официально про это не говорится. А ведь мы отчитываемся в ВОЗ, как все страны. Из-за нехватки информации и возникает паника.





— Мне постоянно шлют эти СМС друзья и прочие, мол, скажите правду. Я пишу: «У нас 150 тысяч зараженных». Мне говорят: «Да не шути так».









— То есть вы считаете, что Минздрав проводит правильную политику, не называя, сообщая какими-то ребусами информацию? Вы же читаете сообщения министерства?





— Нет, не читаю. Вы знаете, у меня по работе хватает негативной информации. Я могу прочитать, сколько у нас сегодня зараженных. Прочитал, сколько зараженных, по информации Минздрава, а я даже не знаю, как сайт Минздрава называется.





Могу позвонить, правда, министру и спросить: «Сколько у тебя зараженных?» Он мне скажет, сколько зараженных, мне он врать не будет.





— А вы уже звонили так министру, спрашивали?





— Нет.





— Так вот вам министр даст информацию — и вы сразу же успокоитесь. Если он всем скажет, все будут спокойны.





— Я не знаю, какая информация нужна? Перед сегодняшним открытием сессии мы обсуждали этот вопрос и говорили, что, когда идет эпидемия простого гриппа, такого ажиотажа нет. Люди не умирают разве при этом?





— По свиному и по птичьему гриппу был ажиотаж.





— Ну никто не говорил, сколько человек заболело, умерло и так далее. Для чего сегодня вот этими информационными всплесками поднимать панику?





— Соседние страны ведь говорят, все наши соседи отчитываются ежедневно и оперативно, а мы нет. Люди видят это и не понимают, что происходит.





— Вы знаете что, вот я вам приведу маленький пример. Жена у меня работает в проектной организации, сдавала проект, много работала, и в субботу, и в воскресенье. Сдала проект, написала заявление: «Прошу предоставить мне 4 дня отгула».





Все знают, кто моя жена. Ей подписали это заявление, тут же прибежала к ней подруга: «Вера, а что, в стране все так плохо?» Ну слушайте, что это за дела? Так что она, не человек, что ли?





Понимаете, вот с обывательских позиций то, что жена Анфимова написала заявление на четыре дня, наверное, что-то там. Наверное, шепнул ей там, что нужно гроб заказывать? Не так, что ли?





— Понимаете, почему к ней прибежала подруга? Потому что нет адекватной информации. Ведь начало было хорошим, Минздрав сообщал информацию регулярно, брифинги проходили.





— Так он же каждый день и сообщает.



