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Горецкий РОЧС – про ложные сработки систем пожарной автоматики

02.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

За истекший период 2020 года подразделениями Горецкого РОЧС осуществлено 33 выезда на сработки пожарной автоматики, расположенных на объектах района

Основными причинами ложных срабатываний являются техническая неисправность составляющих элементов системы пожарной автоматики (пожарных извещателей, шлейфов, приемно-контрольных приборов), попадание в извещатели пыли, влаги, пара и насекомых. Нередки случаи, когда данные ситуации происходят из-за попадания дыма в датчики системы вследствие подгорания пищи на плите или табачного дыма, что характерно для общежитий.

Наличие и функционирование систем пожарной автоматики направлено на обеспечение пожарной безопасности объектов и от их технического состояния при возникновении пожара напрямую зависит жизнь и здоровье людей, а также сохранность имущества.

В целях исключения ложных срабатываний и выездов пожарной техники руководителям субъектов, на чьих объектах имеются данные системы, необходимо:

— принимать исчерпывающие меры совместно с обслуживающей организацией по устранению причин отказов (произвольных срабатываний) автоматики;

— провести дополнительные занятия с ответственными лицами и персоналом с изучением инструкции по эксплуатации данных систем, а также причин, способствующих их срабатываниям, по обязанностям и ответственности работников в соблюдении противопожарного режима;

— обеспечить контроль за объемами и качеством проводимых исполнителями работ по техническому обслуживанию по перечням регламентных работ, прилагаемых к договору на ТО.

Граждане, проживающие в общежитиях, должны соблюдать установленный противопожарный режим, при приготовлении пищи использовать помещения, оборудованные в соответствии с их целевым назначением, исключить курение в комнатах и коридорах, а также не допускать демонтаж пожарных извещателей.

 

Павел Захарчук, старший инженер ИНиП Горецкого РОЧС


 
Теги: Витебск
 
 
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