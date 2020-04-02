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Румас: На поддержку экономики Беларуси из-за COVID-19 будет выделено более $40 млн
02.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из-за коронавируса в Беларуси на поддержку
Весь комплекс мер затрагивает, например, денежно-кредитную политику, реальный сектор экономики и защиту потребительского рынка. По словам Румаса, правительство уже приняло ряд необходимых постановлений. Остальные уже разработаны и проходят процедуру согласования.
По словам премьера, точную сумму финансовой помощи сейчас назвать сложно. Цифра, которую он озвучил, это только прямые меры бюджетно-налоговой поддержки.
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Комплекс мер по поддержке уже внесли на рассмотрение президента, добавил белорусский премьер-министр.
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