Румас: На поддержку экономики Беларуси из-за COVID-19 будет выделено более $40 млн

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за коронавируса в Беларуси на поддержку экономики выделят более 40 миллионов долларов, заявил премьер-министр страны Сергей Румас. Комплекс мер по поддержке уже внесли на рассмотрение президента, передает «МИР 24».

Весь комплекс мер затрагивает, например, денежно-кредитную политику, реальный сектор экономики и защиту потребительского рынка. По словам Румаса, правительство уже приняло ряд необходимых постановлений. Остальные уже разработаны и проходят процедуру согласования.

«Правительство уже имеет видение по второму пакету. Он будет касаться поддержки промышленности и строительства. И что-то мне подсказывает, что второй пакет также не будет последним. Потому что ситуация развивается очень стремительно. И государство должно оказывать тем сферам экономики, которые оказались в сложной ситуации, меры поддержки», – отметил Сергей Румас.

По словам премьера, точную сумму финансовой помощи сейчас назвать сложно. Цифра, которую он озвучил, это только прямые меры бюджетно-налоговой поддержки.