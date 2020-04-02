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Появился телеграм-канал, где белорусы предлагают бесплатное временное жилье для медиков
02.04.2020 16:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси
— Медицинские работники стойко и героически принимают основной удар [в борьбе с коронавирусом] на себя. У них тоже есть родители, бабушки, дедушки, пожилые родственники. Нужно дать возможность врачам, медсестрам изолироваться и поберечь родных в эти непростые недели. Если у вас есть пустующее жилье — предложите его на время медицинскому работнику, — пишет автор канала.
Пока в нем около 400 участников. Пока там предложили желающим бесплатно квартиры в Орше и Гомеле. Кроме того, гендиректор гостиничного холдинга «Минск» предложил медикам обращаться к нему лично, чтобы бесплатно разместиться в «Президент-отеле», гостиницах «Минск» и «Юбилейная».
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