Вложила $ 2000 и утюг: от осуждения за спиной к запускам брендов одежды

Анастасия Карпович — собственник швейной лаборатории, имеет опыт запуска собственного бренда одежды и интернет-магазина по закупке и реализации тканей. Сейчас она помогает запускать производства в швейной сфере, бренды одежды, учитывая не только техническую, но и экономическую эффективность. Анастасия рассказала «Про Бизнес» о своем пути эксперта в швейном производстве.

«Посмотри, что она делает!» От $ 2000 и осуждения за спиной — к началу своего дела

— Я поделилась своей идеей с партнером и с этого момента мы уже продумывали план ее реализации. Самое сложное на старте было — это страх: а вдруг у меня не получится. Потом я все взвесила, а что я теряю — ничего. И начала делать шаги и действовать. Самой главной опорой оказались люди, которые в меня поверили и поддержали, я этим дорожу. Мои расходы на свое дело стартовали примерно с $ 2000, все началось с покупки профессионального утюга. Потом постепенно докупалось остальное специальное оборудование, мы стали искать помещение.



Когда я начинала свое дело,четко понимала, чего я хочу: первый этаж, свой подъезд, светло, тепло, своя уборная. Так как я уже поработала в некомфортных условиях. Самое неожиданное (или очень ожидаемое) — это то, что говорили за спиной: «Посмотри что она делает!». А я подумала в тот момент: «Если бояться или зависеть от оценки других людей, то лучше не начинать».

Моя швейная лаборатория предназначена для работы клиента с конструктором: чтобы клиент пояснил, как должно выглядеть изделие, а конструктор сделал такую посадку, которую хочет клиент. Конструктор делает лекала, в лаборатории отшивают первичный образец и клиент принимает готовое изделие. В идеале изделие должно садиться на фигуру с первого раза.

В отличие от Бреста, в Минске другой подход к первичному образцу. Его шьют иногда из другой ткани и закладывают в себестоимость. Мы же стараемся делать образец из той же ткани, из которой основное изделие. За 1,5 года работы моей лаборатории мы перешивали изделие только один раз, внесли изменение в лекало. Чтобы все получалось с первого раза, нужно давать четкую задачу конструктору. Благодаря этому мы экономим деньги и время сотрудников.

Мы запустили целое производство в Минске: бренд 1 год на рынке, но стал узнаваемым

SHLOMO — минское производство льяной одежды, хотя это сезонная тема, но лен хорошо известен за пределами Беларуси и мы все-таки рискнули. Компания сделала лекала, отшили образцы в Италии. Я подобрала для них оборудование именно для таких изделий: специальные машинки, утюг, стулья, лампы, также помогла сделать рациональную расстановку оборудования, чтобы было меньше затрат. Параллельно я работала с начальником производства: как подбирать сотрудников, какие ценности им доносить, как считать себестоимость изделий для дальнейших расчетов со швеями.

Нет особенностей построения швейного бизнеса в регионах и в Минске. Организация одинакова везде. Важно просчитать рентабельность бизнеса, понимать где взять дешевле и продать подороже, чтобы не работать на склад.

Компания выросла, у них увеличился объем производства, они только 1 год на рынке и уже участвовали в выставке CPM (COLLECTION PREMIERE MOSCOW), которая проходит в Москве. Далеко не все бренды, даже которые по 20 лет на рынке, могут себе позволить участвовать в этой выставке (стоимость участия — $ 10−12 000), но она приносит узнаваемость бренду и совсем другой доход. За год компания пришла к продажам в топовых магазинах Минска.



— В моей практике был еще кейс: предприятие 20 лет на рынке, у них 3 потока швей, швейная лаборатория, штат конструкторов и лаборантов. Им нужно было наладить работу швейной лаборатории для оптимизации: чтобы было больше образцов, меньше переделок. Благодаря просчетам мы поняли: на каких этапах и почему возникают массовые сбои в работе. За месяц мы выявили слабые и сильные точки, поправили должностные обязанности, а также установили более новое оборудование. На сегодняшний день компания сэкономила 7,5 тыс. BYN и только на этом они будут экономить $ 2000 в год.

Нишу сейчас можно занять любую

— Конкуренция — это хорошо, она заставляет постоянно развиваться, изучать рынок и предлагать что-то новое. У нас в стране очень много брендов, фабрик и компаний, на которые можно и нужно равняться. Смело могу сказать, что изделия, отшитые в Беларуси, славятся своим качеством, и это качество хорошо известно за пределами нашей страны, им дорожат, его ценят и любят. Нишу сейчас можно занять любую. Не важно — это женская, мужская или детская одежда. Главное — делать свой уникальный стиль, свой почерк, свои линии, цвета, фактуры. На мой взгляд, сейчас можно предложить интересные идеи для plus size, и для смелых можно мужскую линию сделать, хотя мужчины покупают одежду реже, чем женщины, сейчас тенденции немного меняются.

Крупные компании, которые продают ткани, задают тренды. Сейчас это бельевой стиль, кружево, ткани с блеском, сатиновое переплетение, жакеты приталенного силуэта, объемные плечи.



Нюансы открытия швейного производства: лучше не экономить на этажах повыше

Экономим на электричестве

Так как на швейном производстве используется электрооборудование, важно знать расход электричества. Можно сэкономить и купить старое оборудование, но в этом случае могут вырасти расходы на электричество.

Подбираем кадры и поставщиков

Важно подобрать профессиональную команду. Это самая сложная проблема сегодня — найти кадры, надежных поставщиков ткани, каналы сбыта. Важно, чтобы команда понимала, что мы работаем для клиента, и иногда нужно выйти раньше или задержаться, сделать отгрузку. Важно учитывать, что покупка фурнитуры тоже влияет на себестоимость изделий.

Обустраиваем эргономичное рабочее место

Кроме зарплаты, важны условия труда. Швея не должна совершать лишних движений во время работы.

Не экономим на этажах

Аренда помещений подешевле — на этажах повыше. Но потом очень трудно выносить мусор, поднимать ткани, готовые изделия спускать. Лучше рассмотреть варианты первых этажей со своим подъездом, даже если этот вариант дороже. Так как работают в швейном бизнесе в основном женщины, нужно учитывать, что таскать тяжести нам сложно.

Вкладываемся в рекламу

Нужно, чтобы ваш стиль был узнаваем. Для этого нужны постоянные вложения в рекламу.