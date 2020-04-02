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Уимблдонский турнир отменили впервые с 1945 года

02.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Уимблдонский турнир отменили впервые с 1945 года

Уимблдонский турнир отменен из-за пандемии коронавируса COVID0-19. Об этом объявил Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

«В первую очередь мы думаем о здоровье и безопасности всех тех, кто собирается вместе, чтобы Уимблдон состоялся, — публики в Великобритании и болельщиков со всего мира, наших игроков, гостей, членов, сотрудников, волонтеров, партнеров, подрядчиков и местных жителей. Учитывая вероятность того, что правительственные меры будут сохраняться в течение многих месяцев, мы считаем, что нужно действовать ответственно, чтобы защитить большое количество людей от риска», — говорится в заявлении на сайте «Уимблдона».

Третий по счету турнир серии «Большого шлема» в сезоне должен был пройти в пригороде Лондона с 29 июня по 12 июля. Новое время проведения 134-го по счету «Уимблдона» — с 28 июня по 11 июля 2021 года.

Болельщикам, которые уже успели купить билеты, вернут деньги или предоставят возможность воспользоваться ими в следующем году.

«Уимблдон» отменили впервые с 1945 года, когда Всеанглийский клуб лаун-тенниса подвергался немецким бомбардировкам.

Ранее стало известно, что в запланированные сроки не пройдет второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. Однако «Ролан Гаррос — 2020» не отменили, а перенесли на конец сентября.

 

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Уимблдонский турнир отменен из-за пандемии коронавируса COVID0-19. Об этом объявил Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. «В первую очередь мы думаем о здоровье и...
 
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