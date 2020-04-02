|
Уимблдонский турнир отменили впервые с 1945 года
02.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Уимблдонский турнир
«В первую очередь мы думаем о здоровье и безопасности всех тех, кто собирается вместе, чтобы Уимблдон состоялся, — публики в Великобритании и болельщиков со всего мира, наших игроков, гостей, членов, сотрудников, волонтеров, партнеров, подрядчиков и местных жителей. Учитывая вероятность того, что правительственные меры будут сохраняться в течение многих месяцев, мы считаем, что нужно действовать ответственно, чтобы защитить большое количество людей от риска», — говорится в заявлении на
Третий по счету турнир серии «Большого шлема» в сезоне должен был пройти в пригороде Лондона с 29 июня по 12 июля. Новое время проведения 134-го по счету «Уимблдона» — с 28 июня по 11 июля 2021 года.
Болельщикам, которые уже успели купить билеты, вернут деньги или предоставят возможность воспользоваться ими в следующем году.
«Уимблдон» отменили впервые с 1945 года, когда Всеанглийский клуб лаун-тенниса подвергался немецким бомбардировкам.
Ранее стало известно, что в запланированные сроки не пройдет второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. Однако «Ролан Гаррос — 2020» не отменили, а перенесли на конец сентября.
sb.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уимблдонский турнир отменен из-за пандемии коронавируса COVID0-19. Об этом объявил Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. «В первую очередь мы думаем о здоровье и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)