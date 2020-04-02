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Ситуация в Витебске: кто обманул Лукашенко или он опять обманывает нас?

02.04.2020 19:14 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко заявляет, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Витебске взята под контроль.

Министр здравоохранения со специалистами выезжали в Витебскую область, напомнил Лукашенко.

"За трое суток взяли под контроль ситуацию. Сегодня мне уже докладывают: у них (мы же контролируем общую заболеваемость, я говорил, что мы на пике находимся) заболеваемость снизилась", - сказал Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир" в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

Однако это же госагентство БелТА сегодня утром сообщало о заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения от инфекции, на котором заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович сообщил, что в Витебской области отмечается рост острых респираторных заболеваний (ОРЗ) - на 2% за последние сутки. В областном центре перепрофилированы пять учреждений здравоохранения для больных. "Всего в области в учреждениях здравоохранения есть почти 11,2 тыс. коек. Около 1,8 тыс. предусмотрены для людей с ОРЗ", - сказал Николай Каспирович.

Так кто кого обманывает?
 
Теги: Витебск
 
 
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Александр Лукашенко заявляет, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Витебске взята под контроль.
 
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