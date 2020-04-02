Ситуация в Витебске: кто обманул Лукашенко или он опять обманывает нас?

Министр здравоохранения со специалистами выезжали в Витебскую область, напомнил Лукашенко.

"За трое суток взяли под контроль ситуацию. Сегодня мне уже докладывают: у них (мы же контролируем общую заболеваемость, я говорил, что мы на пике находимся) заболеваемость снизилась", - сказал Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир" в четверг. Его цитирует госагентство

Однако это же госагентство БелТАо заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения от инфекции, на котором заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович сообщил, что в Витебской областиострых респираторных заболеваний (ОРЗ) - на 2% за последние сутки. В областном центре перепрофилированы пять учреждений здравоохранения для больных. "Всего в области в учреждениях здравоохранения есть почти 11,2 тыс. коек. Около 1,8 тыс. предусмотрены для людей с ОРЗ", - сказал Николай Каспирович.