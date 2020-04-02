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Ситуация в Витебске: кто обманул Лукашенко или он опять обманывает нас?
02.04.2020 19:14 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко заявляет, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Витебске взята под контроль.
Министр здравоохранения со специалистами выезжали в Витебскую область, напомнил Лукашенко.
"За трое суток взяли под контроль ситуацию. Сегодня мне уже докладывают: у них (мы же контролируем общую заболеваемость, я говорил, что мы на пике находимся) заболеваемость снизилась", - сказал Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир" в четверг. Его цитирует госагентство
Однако это же госагентство БелТА
Так кто кого обманывает?
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Александр Лукашенко заявляет, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Витебске взята под контроль.
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