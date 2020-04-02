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Александр Лукашенко о слухах про количество жертв коронавируса: во-первых, смерть человека никогда не спрячешь
02.04.2020 20:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К сожалению, Беларусь тоже столкнулась с инфекцией. Но меры были приняты вовремя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отличие от соседних стран, мы не пошли путем тотального карантина. Медицина работает оперативно, глава государства и правительство ситуацию держат на контроле. Опыт нашей борьбы другие страны могут взять на вооружение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Во вторник уже будет информация поквартальная этого года, прошлого, позапрошлого. Я об этом скажу, уже имея цифры на руках. А потом предложу Перцову, Сидорову и Иванову, кто хочет убедиться в этом: идите куда вы хотите. В инфекционную больницу? Идите, убедитесь. Туда сходите, убедитесь. А легче сегодня сидеть на удаленке и плявузгаць в интернете. Туда же, в эту мусорку что угодно можно сбросить.
Любой вирус осложнит хронические заболевания. Ну и что гвалтом кричать? Что из этого получилось? Или мы там что-то прячем? Во-первых, смерть человека никогда не спрячешь. Вот я сейчас беру данные из ЗАГСа за первый квартал этого года и первые кварталы тех лет.
Давайте теперь в целом посмотрим, сколько умерло людей за два месяца. У нас отрицательная динамика январь-февраль была к уровню прошлого года. Так это хорошо или плохо?
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Александр Лукашенко о слухах про количество жертв коронавируса: во-первых, смерть человека никогда не спрячешь
Новости Беларуси. К сожалению, Беларусь тоже столкнулась с инфекцией. Но меры были приняты вовремя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отличие от...
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