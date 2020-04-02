ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси 254 человека находится на стационарном лечении с подтверждённой коронавирусной инфекцией

02.04.2020 20:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Информация от Минздрава Беларуси. В стране регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Беларуси 254 человека находится на стационарном лечении с подтверждённой коронавирусной инфекцией

Большинство случаев – это выявленные контакты первого и второго уровней. 254 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Чаще всего заболевание протекает в легкой или средней форме.  

11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.  

Проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и реаниматологов. Состояние пациентов стабильное. Выздоровели и выписаны из клиник 46 человек. Зарегистрировано четыре случая смерти пожилых людей с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.  

Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 2 апреля. Полный комментарий Минздрава

Кроме того, в дополнение к тяжелым пневмониям начато тестирование на наличие COVID-19 всех пациентов со среднетяжелым течением заболевания. Для этого достаточно тест-систем как отечественного, так и импортного производства.  

В Беларуси 254 человека находится на стационарном лечении с подтверждённой коронавирусной инфекцией

В медучреждениях страны сформирован необходимый коечный фонд. Также во всех регионах, в зависимости от эпидситуации, готовы к перепрофилированию больниц. При этом объемы оказания экстренной и неотложной помощи пациентам с другими заболеваниями не снижены.

Александр Лукашенко о динамике заболеваемости в Беларуси: во вторник уже будет информация поквартальная этого года, прошлого, позапрошлого

Как подчеркнули в Минздраве, эти меры позволят сдерживать лавинообразный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран.

Главная цель такой работы – вовремя выявить всех, кто, возможно, инфицирован и может стать источником опасности для своих близких.

В Беларуси 254 человека находится на стационарном лечении с подтверждённой коронавирусной инфекцией

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Информация от Минздрава Беларуси. В стране регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости
 
Александр Лукашенко о слухах про количество жертв коронавируса: во-первых, смерть человека никогда не спрячешь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика