Беларусь не отказывается от договора о Союзном государстве, но настаивает на равных условиях

Источник материала: Полымя

Беларусь не отказывается ни от одного пункта Договора о создании Союзного государства, но настаивает на равных условиях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в интервью МТРК «Мир», передает корреспондент БЕЛТА.





Отвечая на вопрос, как он видит развитие Союзного государства с учетом всех имеющихся нюансов, Александр Лукашенко начал с главного: «У нас есть Договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский».

«И даже я когда-то говорил: ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром. Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся? — пояснил свою позицию Александр Лукашенко. — Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны, и в конце концов мы остались с советскими рублями, они (Россия. — Прим. БЕЛТА) ввели российский рубль, а мы потом рисовали «зайчики». Я не хочу это повторять. Это во-первых. А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?»

Он еще раз подчеркнул, что белорусская сторона ни от чего не отказывается, и напомнил, что договор предполагал создание равных условий для граждан, предприятий и двух государств в целом. «Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы — большие, а вы — малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться», — сказал белорусский лидер.

«Поэтому договор существует. И мы никогда от него не отказывались. Мы готовы идти по этому договору, но железобетонный принцип — равные условия для людей, предприятий, государств. Сейчас все нарушено, а коронавирус нарушил и последнее, самое главное, — равные условия для людей», — считает Президент Беларуси.

Александр Лукашенко заявил, что если России надо было что-то предпринять, то следовало хотя бы посоветоваться, предупредить белорусскую сторону о закрытии границ. «Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России, — значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. Во-вторых, зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем. И в то же время они внутри страны (а Россия огромная) не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство. А как насчет формулы «друг познается в беде»?» — отметил глава государства.

Говоря о равных условиях для предприятий, Президент привел пример цен на энергоносители: «В России до недавнего времени цена на природный газ была в 2-3 раза ниже, чем в Беларуси. По нефти то же самое. Скажите, какие равные условия?»

Александр Лукашенко также напомнил: компании, подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву, в начале года единственные поставляли российскую нефть в Беларусь, в тот момент говорилось о том, что Беларусь должна сама договариваться с компаниями-поставщиками. «Один Гуцериев поставлял нам нефть. Что они сделали сейчас, когда жареный петух клюнул: нет, сейчас, мы (российская сторона. — Прим. БЕЛТА) будем определять, какие компании вам (в Беларусь. — Прим. БЕЛТА) будут поставлять нефть, — рассказал Президент. — Позвольте, вы рыночники. Вы всегда нас толкали с ними (компаниями. — Прим. БЕЛТА) договариваться по-рыночному. Почему вы должны определять? Мы деньги платим — проведем тендер, конкурс: кто выиграет, тот и будет поставлять».

Есть у главы государства и претензии в части ценообразования на поставляемый российский природный газ. Эту тему белорусский лидер недавно обсуждал и в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «$127 (за 1 тыс. куб.м) — они (российская сторона. — Прим. БЕЛТА) нам подсунули этот договор (меньше не можем) еще в конце прошлого года. И плюс $20 мы им платим за «Белтрансгаз», который они купили у нас. $147 — Украине продают где-то примерно по такой же цене», — привел данные глава государства.

Он констатировал, что в настоящее время цены на газ на мировом рынке упали вместе с ценами на нефть: «Уже в Европе цены нет такой. Уже $80 в Германии. Так туда же еще качать, а это главные затраты. Это значит, что для Беларуси фактически цена получится с учетом логистики около $40-45».

Кроме того, Александр Лукашенко напомнил о проблемах с поставками на российский рынок белорусского продовольствия и об ограничивающих квотах для белорусских дальнобойщиков.

«Если мы не решим вопросы жизни людей и предприятий, которые сегодня стоят в повестке дня, о какой 31-й карте мы можем вести речь, о каких единых валюте и Налоговом кодексе мы можем говорить? — подчеркнул белорусский лидер. — У нас формула одна — нам надо решить вопросы жизни сегодняшней. Что же мы будем ориентироваться на «космос», если сегодня фундамента нет».

«Давайте решим эти вопросы на определенных принципах, которые заложены в договоре. Мы не требуем ничего лишнего. И главный принцип — равноправие, равные условия. И вопросов не будет, — призвал Александр Лукашенко. — Нам надо решать сегодняшние вопросы. Их примерно с десяток, не больше».

Что касается дальнейшей работы по реализации Договора о создании Союзного государства, Президент отметил, что дорожные карты согласованы по многим направлениям. При этом позиция белорусской стороны заключается в том, чтобы по тем или иным вопросам бралось все лучшее, что есть в Беларуси или России в части законодательства и регулирования, а не просто автоматически принималась российская система.

«Политические вопросы, так называемая 31-я карта (парламент, органы власти и прочее), мы понимаем, что сегодня мы об этом не договоримся. И мы с Президентом Путиным условились, что вообще ее в сторону откладываем и сейчас эти вопросы не обсуждаем», — резюмировал глава государства.

Источник: БелТА