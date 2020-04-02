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В Беларуси - 4 случая смерти от заболеваний, отягощенных COVID-19

03.04.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В официальном телеграм-канале Минздрав 2 апреля информировал, что в Беларуси регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19. Всего под наблюдением находятся 9 тыс. 299 человек. Из них 1 тыс. 943 – в стационарных условиях. Зарегистрировано 4 случая смерти возрастных пациентов от появления коронавирусной инфекции.

С целью полного выявления всех возможных случаев COVID-19 начато в дополнение к тяжелым пневмониям тестирование всех пациентов со среднетяжелым течением пневмоний (с забором материала из нижних дыхательных путей, а не только выполнением мазка, что значительно повышает достоверность выявления заболевания). В настоящее время имеются как отечественные, так и импортные тест-системы - в запасе более 11 тысяч тестов для проведения лабораторных исследований, работают 9 лабораторий, еще 3 будут запущены при возникновении необходимости.

На сегодняшний день под медицинским наблюдением как контакты 1 и 2 уровня находятся 9 тыс. 299 человек. Из них 1 тыс. 943 человека – в стационарных условиях.

По состоянию на 2 апреля 254 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой или средней форме. 11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Состояние оценивается как стабильное. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений - 46 пациентов. 

Зарегистрировано 4 случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.

В медицинских учреждениях страны сформирован необходимый коечный фонд. Помощь больным (экстренную и неотложную) также оказывают. Объемы ее не снижены ни в одном регионе республики вплоть до центральных районных больниц. Временное ограничение плановой помощи в настоящее время не оказывает влияния на медико-демографические показатели.

Отмечено, что принимаемые меры позволяют сдерживать лавинообразный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран. Главная цель – вовремя выявить всех, кто, возможно, инфицирован и может стать источником опасности для своих близких.

Об информировании граждан

По официальным данным, в Беларуси на 1 апреля было проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Минздрав информировал, что в стране – две подтвержденных смерти от коронавируса. Об общем количестве зараженных не сообщалось, его можно было определить по прежним сообщениям ведомства.

2 апреля TUT.BY со ссылкой на телеграм-канал Nexta сообщал, что точная информация о количестве и местах возникновения инфекции коронавируса Минздравом не разглашается.

Приводились данные МЧС вместе со сводкой службы. В документе было указано количество пожаров и других происшествий, а также число заболевших COVID-19 по всем регионам. По информации МЧС, заболевших в Беларуси на 31 марта было 215.

Напомним, что 1 апреля ВОЗ призвала Беларусь улучшить информирование населения о ситуации с коронавирусом в стране: недостаток информации может спровоцировать страх.

 
 
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В официальном телеграм-канале Минздрав 2 апреля информировал, что в Беларуси регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19. Всего под...
 
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