ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Власти Северной Кореи не нашли в стране ни одного случая заражения коронавирусом

03.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Северной Корее не зарегистрировано ни одного случая коронавируса COVID-19, заявил агентству France-Presse высокопоставленный чиновник Пхеньяна.


Фото: Reuters

В январе власти Северной Кореи полностью закрыли границы и поместили в карантин около 10 тысяч человек сроком на 40 дней.

Как заявил в интервью France-Presse директор Национального центра по борьбе с эпидемиями, «до сегодняшнего дня ни один человек не заразился новым коронавирусом в нашей стране». «Мы предприняли научные и превентивные меры, такие как проверка и помещение в карантин всех прибывших в нашу страну иностранцев, полную дезинфекцию прибывающих товаров, а также закрытие границ и прекращение морских и авиаперевозок», — добавил чиновник.

После закрытия границ в стране был создан специальный центр для борьбы с потенциальной эпидемией. Официальные власти сообщили, что в КНДР организовали эффективную систему передачи анализов на коронавирус.

Северная Корея — одна из редких стран мира, где ВОЗ не зарегистрировала ни одного случая COVID-19. Однако многие специалисты говорят, что соседство этой страны с зонами активного распространения коронавируса указывает на то, что случаи заражения там есть, но власти их скрывают.

Около 90% товарооборота КНДР ведется через Китай, где в регионах Даньдун и Шэньян, расположенных вблизи северокорейской границы, были случаи заболевания. До того так Северная Корея закрыла свои границы, 30 января, через нее прошло довольно много людей и грузов.

Несмотря на санкции, ООН поручила Международному детскому фонду (Unicef) поставить в Северную Корею тесты, маски и дезинфицирующие вещества. На прошлой неделе эта помощь прибыла через Китай в Пхеньян. В Юнисеф утверждают, что помощь была оказана по просьбе министерства здравоохранения КНДР. Согласно информации МИД РФ, в феврале Россия передала Северной Корее 1500 тестов. ВОЗ обещает выделить почти миллиард долларов на борьбу с эпидемией в КНДР.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Северная Корея - одна из редких стран мира, где ВОЗ не зарегистрировала ни одного случая COVID-19. Однако многие специалисты говорят, что соседство этой страны с зонами...
 
Новости дня
Новости
 
Глава минского офиса Всемирного банка призвал белорусов оставаться дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика