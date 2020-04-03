Власти Северной Кореи не нашли в стране ни одного случая заражения коронавирусом

Источник материала: Tut.by

В Северной Корее не зарегистрировано ни одного случая коронавируса COVID-19, заявил агентству France-Presse высокопоставленный чиновник Пхеньяна.



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В январе власти Северной Кореи полностью закрыли границы и поместили в карантин около 10 тысяч человек сроком на 40 дней.

Как заявил в интервью France-Presse директор Национального центра по борьбе с эпидемиями, «до сегодняшнего дня ни один человек не заразился новым коронавирусом в нашей стране». «Мы предприняли научные и превентивные меры, такие как проверка и помещение в карантин всех прибывших в нашу страну иностранцев, полную дезинфекцию прибывающих товаров, а также закрытие границ и прекращение морских и авиаперевозок», — добавил чиновник.

После закрытия границ в стране был создан специальный центр для борьбы с потенциальной эпидемией. Официальные власти сообщили, что в КНДР организовали эффективную систему передачи анализов на коронавирус.

Северная Корея — одна из редких стран мира, где ВОЗ не зарегистрировала ни одного случая COVID-19. Однако многие специалисты говорят, что соседство этой страны с зонами активного распространения коронавируса указывает на то, что случаи заражения там есть, но власти их скрывают.

Около 90% товарооборота КНДР ведется через Китай, где в регионах Даньдун и Шэньян, расположенных вблизи северокорейской границы, были случаи заболевания. До того так Северная Корея закрыла свои границы, 30 января, через нее прошло довольно много людей и грузов.

Несмотря на санкции, ООН поручила Международному детскому фонду (Unicef) поставить в Северную Корею тесты, маски и дезинфицирующие вещества. На прошлой неделе эта помощь прибыла через Китай в Пхеньян. В Юнисеф утверждают, что помощь была оказана по просьбе министерства здравоохранения КНДР. Согласно информации МИД РФ, в феврале Россия передала Северной Корее 1500 тестов. ВОЗ обещает выделить почти миллиард долларов на борьбу с эпидемией в КНДР.