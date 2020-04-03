Роналду станет первым футболистом, который заработает $1 млрд за карьеру

Источник материала: ОНТ

Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который заработает 1 миллиард долларов. Об этом сообщает Football Italia.

Португальский игрок достигнет отметки в миллиард долларов в 2020 году. На историческое достижение не повлияет даже сокращение зарплаты в «Ювентусе» из-за карантина, который введен в связи с пандемией коронавируса. Криштиану также зарабатывает за счет собственного бренда одежды CR7, рекламных контрактов и сети отелей.

Криштиану Роналду станет лишь третьим спортсменом в истории, заработавшим миллиард. Ранее данное достижение покорилось представителю гольфа Тайгеру Вудсу и боксеру Флойду Мейвезеру. После Роналду в компанию «спортсменов-миллиардеров» должен войти и теннисист Роджер Федерер.

Фото: Claudio Villa / Getty Images for Lega Serie A

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