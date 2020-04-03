Хроники пандемии: самое актуальное про коронавирус в Беларуси и мире на 3 апреля

Источник материала: KYKY

К 3 апреля пандемия охватила 205 стран. Суммарно людей с коронавирусом по всему миру, как и предупреждала ВОЗ, стало больше миллиона (всего за три месяца – развитие ускоряется и пока не думает замедляться); погибших – 51,4 тысячи (этот показатель возрос вдвое за неделю), а излечившихся – около 209 тысяч. Вот пятерка стран – лидеров по зараженным:

Америка: 236,6 тысячи;

Италия: 115,2 тысячи;

Испания: 110,2 тысячи;

Германия: 84,6 тысячи;

Китай: 82,4 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по летальным исходам:

Италия: 14 тысяч;

Испания: десять тысяч;

Франция: 4,5 тысячи;

Китай: 3,2 тысячи;

Иран: 3,1 тысячи.

Уточнение. Данные по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всеми цифрами в онлайне! Вот по этой ссылке .

Обстановка в мире

Почти 80% американцев обязаны оставаться дома, парализована жизнь в крупнейших американских городах, центром эпидемии остается Нью-Йорк.

Нью-Йорк. Кроме того, за прошедшую неделю 6,6 миллиона человек в США подали заявки на пособие по безработице – абсолютный рекорд по массовости таких обращений в истории страны. Теперь безработных в Штатах 9,9 миллиона человек.

Президент Филиппин предупредил : по нарушителям карантина будут стрелять вооруженные силы и полиция.

: по нарушителям карантина будут стрелять вооруженные силы и полиция. Эксперт из Школы общественного здравоохранения при Национальном университете Сингапура высказал мнение, что роль нового очага пандемии, вероятно, возьмет на себя Азия. Специалист считает, это случится чуть позже, чем через месяц.

мнение, что роль нового очага пандемии, вероятно, возьмет на себя Азия. Специалист считает, это случится чуть позже, чем через месяц. Италия заявила, что режим ЧП (и принятые в связи с ним карантинные меры) окончатся не раньше 31 июня. В стране закрыты образовательные учреждения, кафе, бары, ночные клубы. За нарушение режима гражданам полагаются штрафы – от 400 до трех тысяч евро.

Индонезийские тюрьмы переполнены, и власти пошли на то, чтобы освободить от наказания заключенных, которые отбыли по меньшей мере 2/3 срока. Сделано это для сдерживания коронавируса, потому как в тюрьмах риск распространения COVID-19 выше обычного. Всего же планируется освободить 30 тысяч осужденных.

Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам России. Он уведомил, что нерабочая неделя продлевается до 30 апреля (при тех же условиях – с сохранением зарплаты), потому как пик в России еще не закончен. Напомним: в России – 3,5 тысячи заболевших (плюс 771 за сутки) и 30 умерших.

Обстановка в Беларуси

COVID-19 добрался уже до всех областей Беларуси.

уже до всех областей Беларуси. Сначала Александр Лукашенко решил сам сообщить, что в Беларуси от коронавируса скончались четыре человека, еще 11 на ИВЛ. Несколько позже Минздрав без ребусов – впервые с 30 марта – подключился к его словам, добавив, что со старта вспышки в стране зараженных коронавирусом уже 300 человек. Похоже, чиновники прислушались к призывам ВОЗ серьезнее информировать население о течении эпидемии.

к его словам, добавив, что со старта вспышки в стране зараженных коронавирусом уже 300 человек. Похоже, чиновники прислушались к призывам ВОЗ серьезнее информировать население о течении эпидемии. А как же насчет того, что несколько дней подряд Минздрав скрывал полную статистику по инфицированным в республике? По этому поводу высказался председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Он сказал, что ни в чем не видит проблемы. И вообще, когда друзья просят у него рассказать, сколько в Беларуси заболевших, он отвечает, что 150 тысяч.

председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Он сказал, что ни в чем не видит проблемы. И вообще, когда друзья просят у него рассказать, сколько в Беларуси заболевших, он отвечает, что 150 тысяч. Беларусы запустили две важные кампании, дабы сгладить последствия от эпидемии. Первая – о медиках: появился телеграм-канал, где медперсонал, работающий с COVID-19, может найти бесплатное жилье, дабы не возвращаться домой и не ставить под угрозу своих близких. Вторая – об искусстве: арт-сообщество призывает донатить культурным площадкам Минска, которые в силу отмены мероприятий рискуют просто не пережить кризис.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если это возможно, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она заметно чаще развивается бессимптомно.