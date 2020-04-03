|
Нурмагомедов готов провести бой с Фергюсоном в конце лета или осенью
03.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Боец MMA Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе, готов провести поединок с Тони Фергюсоном в августе или сентябре текущего года. Об этом россиянин заявил во время прямого эфира в
Вечером 1 апреля Нурмагомедов сообщил, что
Сейчас функционеры UFC заняты поиском соперника для Тони Фергюсона на 18 апреля. Глава лиги Дана Уайт все еще заверяет, что турнир UFC 249 состоится, но отказывается называть место организации шоу.
Ранее
Фото: РИА Новости / Алексей Никольский
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боец MMA Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе, готов провести поединок с Тони Фергюсоном в августе или сентябре текущего года. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)