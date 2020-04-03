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Нурмагомедов готов провести бой с Фергюсоном в конце лета или осенью

03.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нурмагомедов готов провести бой с Фергюсоном в конце лета или осенью

Боец MMA Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе, готов провести поединок с Тони Фергюсоном в августе или сентябре текущего года. Об этом россиянин заявил во время прямого эфира в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов: «UFC планирует турниры в августе в Сан-Франциско и в сентябре в Абу-Даби. Я мог бы подраться с Фергюсоном там».

Вечером 1 апреля Нурмагомедов сообщил, что 18 апреля на UFC 249 он драться не будет. Хабиб не хочет рисковать своим здоровьем в условиях пандемии коронавируса. Таким образом, провалилась уже пятая попытка устроить бой Нурмагомедова и Фергюсона. Трижды схватка отменялась по вине россиянина и дважды из-за проблем со здоровьем американского бойца.

Сейчас функционеры UFC заняты поиском соперника для Тони Фергюсона на 18 апреля. Глава лиги Дана Уайт все еще заверяет, что турнир UFC 249 состоится, но отказывается называть место организации шоу.

Ранее сообщалось, что представители минского футбольного клуба «Динамо» предлагали главе Дане Уайту провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в Беларуси.

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

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Боец MMA Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе, готов провести поединок с Тони Фергюсоном в августе или сентябре текущего года. Об этом...
 
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