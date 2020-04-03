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Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
03.04.2020 07:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп
«Что я должен был сказать? Спасибо, но нет? Это был большой самолет, в котором было качественное оборудование. Поэтому я сказал, что приму его», — объяснил американский президент.
На уточняющий вопрос, не думает ли он, что доставка помощи может быть использована Россией в пропагандистских целях, Трамп заявил, что его эта тема не волнует. «Он (Путин) предложил мне оборудование, которое может спасать человеческие жизни. Я естественно принял его», — заявил американский президент.
О помощи из России Трамп рассказал в начале этой недели. Он рассказал, что «Россия прислала очень-очень большой самолет со многими вещами, медицинским оборудованием».
Днем 2 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что половину отправленного в США груза медицинской техники и средств для борьбы с коронавирусом оплатил РФПИ, вторую — американская сторона.
Позже в РФПИ сообщили РБК, что оплатили половину оборудования для медицинских учреждений Нью-Йорка, поскольку давно контактируют с американскими компаниями. «Мы также ведем работу с американскими компаниями для доставки груза из США в случае необходимости и ожидаем, что американские партнеры могут оплатить половину его стоимости», — заявили там.
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Президент США Дональд Трамп, заявил, что не задумывался о том, что доставка медицинского оборудования из России может быть использована в пропагандистских целях.
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