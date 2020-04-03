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Столтенберг призывает РФ прекратить боевые действия на Донбассе для противодействия коронавирусу

03.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генсек НАТО просит Россию полностью ввести режим прекращения огня на Донбассе.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг призывает Россию прекратить боевые действия на Донбассе для противодействия распространению коронавируса. Об этом он сказал во время видеоконференции для журналистов в штаб-квартире НАТО после заседания в формате защищенной телеконференции министров иностранных дел стран-членов Альянса. 

"Мы видим, что на Донбассе, несмотря на призыв к России остановить военную деятельность, поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают нападать на украинские силы, и мы видим, что нарушение режима прекращения огня продолжаются как в Донецке, так и Луганске", - заявил Столтенберг. 


Он отметил, что о нарушении режима прекращения огня сообщает не только украинская сторона, это подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Читайте также Война в окружении вируса. Как Россия делает попытки воспользоваться мировым карантином для снятия санкций Генсек Альянса отметил, что теперь перед наблюдателями СММ возникают еще большие проблемы в выполнении их обязанностей, поскольку возможности свободного перемещения ограничиваются на линии разграничения, и поэтому они лишены возможности отчитываться о ситуации на Донбассе должным образом. 

"Кризис COVID-19 используется как своего рода оправдание еще больше ограничивать работу наблюдателей ОБСЕ, и это делает ситуацию на востоке Украины даже еще более сложной. Поэтому мы призываем Россию прекратить боевые действия в Украине", - подчеркнул Столтенберг и напомнил, что Россия поддерживает сепаратистов, которые несут ответственность за продолжение нарушений режима прекращения огня. 

Он заявил, что на востоке Украины надо полностью внедрить перемирие, чтобы получить возможность бороться с коронавирусом, пишет УНИАН.

Ранее министерство иностранных дел Германии и Франции заявили, что боевики "ЛДНР" сделали коронавирус поводом для недопуска ОБСЕ.
 
 
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Генсек НАТО просит Россию полностью ввести режим прекращения огня на Донбассе.
 
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