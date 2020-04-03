|
Лукашенко нарывается
03.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Лукашенко демонтративно игнорирует проблему COVID-19 - сегодня он проводит очередное выездное мероприятие.
Сегодня Лукашенко посетит в Смолевичах ферму и птицеперерабатывающий завод одного известного бренда, сообщает телеграм-канал Пул первого.
И, видимо, в очередной раз мы услышим о мировом психозе, а, может, так повещет что он поделится с миром очередным рецептом от коронавируса. А то все предыдущие оказались фейковыми.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко демонтративно игнорирует проблему COVID-19 - сегодня он проводит очередное выездное мероприятие.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)