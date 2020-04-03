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Лукашенко нарывается

03.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко демонтративно игнорирует проблему COVID-19 - сегодня он проводит очередное выездное мероприятие.



Сегодня Лукашенко посетит в Смолевичах ферму и птицеперерабатывающий завод одного известного бренда, сообщает телеграм-канал Пул первого.

И, видимо, в очередной раз мы услышим о мировом психозе, а, может, так повещет что он поделится с миром очередным рецептом от коронавируса. А то все предыдущие оказались фейковыми.
 
 
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Лукашенко демонтративно игнорирует проблему COVID-19 - сегодня он проводит очередное выездное мероприятие.
 
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