Лукашенко нарывается









Сегодня Лукашенко посетит в Смолевичах ферму и птицеперерабатывающий завод одного известного бренда, сообщает телеграм-канал Пул первого.





И, видимо, в очередной раз мы услышим о мировом психозе, а, может, так повещет что он поделится с миром очередным рецептом от коронавируса. А то все предыдущие оказались фейковыми.



