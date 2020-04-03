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Меркель вернулась на свое рабочее место после домашнего карантина
03.04.2020 13:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава германского правительства Ангела Меркель вернулась на свое рабочее место в ведомстве федерального канцлера, домашний карантин, на котором она находилась 14 дней, закончился. Об этом сообщил в пятницу журналистам на брифинге официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«Что касается физического присутствия канцлера, то она уже сегодня возвращается на свое рабочее место в ведомство федерального канцлера. 14 дней домашнего карантина закончены», — сказал он.
«К счастью, результаты нескольких
Меркель приняла решение
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У канцлера Германии результаты нескольких тестов на коронавирус были отрицательными.
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