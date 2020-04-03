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Меркель вернулась на свое рабочее место после домашнего карантина

03.04.2020 13:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава германского правительства Ангела Меркель вернулась на свое рабочее место в ведомстве федерального канцлера, домашний карантин, на котором она находилась 14 дней, закончился. Об этом сообщил в пятницу журналистам на брифинге официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.


Фото: Reuters

«Что касается физического присутствия канцлера, то она уже сегодня возвращается на свое рабочее место в ведомство федерального канцлера. 14 дней домашнего карантина закончены», — сказал он.

«К счастью, результаты нескольких тестов [на коронавирус] были отрицательными. Сейчас [ее] работа будет продолжаться из ведомства канцлера», — сообщил Зайберт.

Меркель приняла решение уйти на домашний карантин по совету врачей и специалистов института вирусологии имени Роберта Коха после того, как стало известно, что врач, который делал ей 20 марта профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом. Она из дома участвовала в различных переговорах в режиме видеоконференций.

 
 
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У канцлера Германии результаты нескольких тестов на коронавирус были отрицательными.
 
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