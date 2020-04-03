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Информация по коронавирусной инфекции в Беларуси на 8.00 3 апреля 2020
03.04.2020 15:06 — Новости о Коронавирусе | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
С целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь.
По состоянию на 3 апреля за последние сутки прошли санитарно-карантинный контроль 1195 человек.
Всего в Брестской области с признаками ОРИ госпитализированы в стационары 105 человек, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, а также бывших в контакте с заболевшими.
Под медицинским наблюдением на дому находится 3,5 тысячи человек.
На территории Брестской области выявлен положительный тест на COVID-19 у лица, который находится под наблюдением, как контакт первого порядка в инфекционном отделении УЗ «Брестская областная клиническая больница».
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С целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Сообщение Информация по...
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