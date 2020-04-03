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03.04.2020 16:37 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» – «Смолевичи» пройдет в Борисове. По сведениям
При этом стадион, на котором состоится встреча, еще уточняется. Возможно, поединок пройдет на борисовском стадионе «Городоской».
Изначально игра была запланирована на 5 апреля и должна была стартовать в 16.00 на витебском ЦСК.
Отметим, что «Витебск»
На данный момент в Минске 190 случаев коронавируса, на втором месте – Витебщина с ее 89 случаями, в Минской области заразившихся 50 человек. На Гомельщине 13 случаев, Гродненщине – 6, Могилевщине – 2, на Брестчине один.
Всего в Беларуси на сегодня 351 случай инфицирования коронавирусом. В основном коронавирус регистрируют у людей в возрасте от 25 до 64 лет. Об этом во время брифинга рассказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, сообщает
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