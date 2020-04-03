Источник материала: Tribuna.com

Матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» – «Смолевичи» пройдет в Борисове. По сведениям pressball.by , перенос связан со сложной эпидемиологической обстановкой в .

При этом стадион, на котором состоится встреча, еще уточняется. Возможно, поединок пройдет на борисовском стадионе «Городоской».

Изначально игра была запланирована на 5 апреля и должна была стартовать в 16.00 на витебском ЦСК.

Отметим, что «Витебск» обосновал перенос матча сложными погодными условиями и минусовой среднесуточной температурой». Об этом сообщает АБФФ.

На данный момент в Минске 190 случаев коронавируса, на втором месте – Витебщина с ее 89 случаями, в Минской области заразившихся 50 человек. На Гомельщине 13 случаев, Гродненщине – 6, Могилевщине – 2, на Брестчине один.

Всего в Беларуси на сегодня 351 случай инфицирования коронавирусом. В основном коронавирус регистрируют у людей в возрасте от 25 до 64 лет. Об этом во время брифинга рассказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, сообщает TUT.BY .

АБФФ, пора. Три простые причины, почему надо набраться смелости и остановить чемпионат прямо сейчас