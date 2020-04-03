Женщина пожаловалась на попрошаек, которые, если не дать им денег, кашляют в лицо

Источник материала: Виртуальный Брест

- Здравствуйте. На центральном рынке города Бреста молодые девушки не славянской внешности подходят к покупателям женщинам и просят деньги. В случае отказа кашляют им в лицо и, засмеявшись, уходят дальше.





Пытались найти сотрудников правоохранительных органов, для того, чтобы были приняты меры по обеспечению безопасности жителей города, но в районе рынка их не нашли. Сделала фото, чтобы держались люди подальше. Эти девушки и раньше попрошайничали, но если не давали им деньги, то обычно просто проклинали вслед. А сейчас кашляют в лицо. Все продавцы видят, что происходит - но никому не сообщают почему- то, может не хотят связываться. Сегодня видели, как они кашлянули пяти покупательницам. В крытом рынке, возле продавцов творога, а затем видели их возле продавцов мясом, подходили к женщинам в очереди - после отказа кашляли на них. Они на одном месте не стоят, переходят постоянно, все в крытом рынке. В красной куртке которая показывала чью-то фотографию. Очень неприятно.





P.S: Так как скорее всего девочки несовершеннолетние, мы не можем публиковать фото их лиц, но если правоохранительные органы заинтересуются, предоставим полные фото. Конкретный случай имел место в 13.30 сегодня.

А как у них?

В Нидерландах суд приговорил к административному заключению на 70 суток 23-летнего мужчину, который намеренно кашлял на полицейских, заявляя, что заразил их коронавирусом, сообщает DW. 20 марта суд в Гааге признал его виновным в угрозе причинения смерти. Судья объяснил своё решение желанием предостеречь других сограждан от подобных поступков.

В Италии, где сейчас вовсю бушует коронавирус , пьяная россиянка решила в шутку покашлять на полицейских, после чего оказалась в отделении. Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале Милана, сообщает Milano Today. 50-летнюю гражданку РФ остановили для обязательной проверки на входе в здание. Однако та была пьяна и решила "пошутить" над полицейскими: она размотала шарф, которым укрывала лицо, и начала специально кашлять в их сторону. Блюстители порядка шутку не оценили, в результате чего женщину "скрутили" и доставили в отделение полиции. Там россиянке выписали штраф и, вероятно, провели разъяснительную беседу.

Пьяная жительница британского Нориджа разбила чужую машину, припаркованную у вокзала, после чего начала кашлять полицейскому в лицо. 35-летняя Джоан Тёрнер заявила правоохранителю, что заражена коронавирусом. В суде британка признала себя виновной в причинении ущерба имуществу, нападении на работника экстренной службы и в недостойном поведении в общественном месте. Её приговорили к 12 неделям тюремного заключения, уточняется в пресс-релизе. Об этом сообщает "Рамблер".