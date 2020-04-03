ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Женщина пожаловалась на попрошаек, которые, если не дать им денег, кашляют в лицо

03.04.2020 16:58 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

 - Здравствуйте. На центральном рынке города Бреста молодые девушки не славянской внешности подходят к покупателям женщинам и просят деньги. В случае отказа кашляют им в лицо и, засмеявшись, уходят дальше.

Женщина пожаловалась на попрошаек, которые, если не дать им денег, кашляют в лицо

Пытались найти сотрудников правоохранительных органов, для того, чтобы были приняты меры по обеспечению безопасности жителей города, но в районе рынка их не нашли. Сделала фото, чтобы держались люди подальше. Эти девушки и раньше попрошайничали, но если не давали им деньги, то обычно просто проклинали вслед. А сейчас кашляют в лицо. Все продавцы видят, что происходит - но никому не сообщают почему- то, может не хотят связываться. Сегодня видели, как они кашлянули пяти покупательницам. В крытом рынке, возле продавцов творога, а затем видели их возле продавцов мясом, подходили к женщинам в очереди - после отказа кашляли на них. Они на одном месте не стоят, переходят постоянно, все в крытом рынке. В красной куртке которая показывала чью-то фотографию. Очень неприятно.

Женщина пожаловалась на попрошаек, которые, если не дать им денег, кашляют в лицо

P.S: Так как скорее всего девочки несовершеннолетние, мы не можем публиковать фото их лиц, но если правоохранительные органы заинтересуются, предоставим полные фото. Конкретный случай имел место в 13.30 сегодня.

А как у них?

В Нидерландах суд приговорил к административному заключению на 70 суток 23-летнего мужчину, который намеренно кашлял на полицейских, заявляя, что заразил их коронавирусом, сообщает DW. 20 марта суд в Гааге признал его виновным в угрозе причинения смерти. Судья объяснил своё решение желанием предостеречь других сограждан от подобных поступков.

В Италии, где сейчас вовсю бушует коронавирус, пьяная россиянка решила в шутку покашлять на полицейских, после чего оказалась в отделении. Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале Милана, сообщает Milano Today. 50-летнюю гражданку РФ остановили для обязательной проверки на входе в здание. Однако та была пьяна и решила "пошутить" над полицейскими: она размотала шарф, которым укрывала лицо, и начала специально кашлять в их сторону. Блюстители порядка шутку не оценили, в результате чего женщину "скрутили" и доставили в отделение полиции. Там россиянке выписали штраф и, вероятно, провели разъяснительную беседу.

Пьяная жительница британского Нориджа разбила чужую машину, припаркованную у вокзала, после чего начала кашлять полицейскому в лицо. 35-летняя Джоан Тёрнер заявила правоохранителю, что заражена коронавирусом. В суде британка признала себя виновной в причинении ущерба имуществу, нападении на работника экстренной службы и в недостойном поведении в общественном месте. Её приговорили к 12 неделям тюремного заключения, уточняется в пресс-релизе. Об этом сообщает "Рамблер".

Женщина пожаловалась на попрошаек, которые, если не дать им денег, кашляют в лицо

Telegram, Viber, Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram и Яндекс.Дзен

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
   - Здравствуйте. На центральном рынке города Бреста молодые девушки не славянской внешности подходят к покупателям женщинам и просят деньги. В случае отказа...
 
Новости дня
Новости
 
Директор «Витебска»: «Матч со «Смолевичами» перенесен из-за коронавируса? Вообще не обладаю данными об этой ситуации. Я живу в Витебске, и у меня все нормально»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика