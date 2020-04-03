Принятые в Беларуси меры позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день - Минздрав

Источник материала: Виртуальный Брест

Принятые в Беларуси меры позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.





"Ситуация остается контролируемой. Принимаемые нами с 20-х чисел января меры, как рассчитали наши эпидемиологи, позволили предупредить на сегодня 840 случаев в день", - сказала Елена Богдан.

Речь идет о мерах, направленных на выявление пациентов с коронавирусной инфекцией, их контактов и госпитализацию контактов первого уровня, а также на проведение противоэпидемических мероприятий на всей территории страны. Иначе, как отметила замминистра, в плане эпидемиологической обстановки Беларусь ничем бы не отличалась от соседних стран, где сложилась напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

В Беларуси на сегодня зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции. Ситуация остается контролируемой.