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Принятые в Беларуси меры позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день - Минздрав

03.04.2020 16:58 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Принятые в Беларуси меры позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Принятые в Беларуси меры позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день - Минздрав

"Ситуация остается контролируемой. Принимаемые нами с 20-х чисел января меры, как рассчитали наши эпидемиологи, позволили предупредить на сегодня 840 случаев в день", - сказала Елена Богдан.

Речь идет о мерах, направленных на выявление пациентов с коронавирусной инфекцией, их контактов и госпитализацию контактов первого уровня, а также на проведение противоэпидемических мероприятий на всей территории страны. Иначе, как отметила замминистра, в плане эпидемиологической обстановки Беларусь ничем бы не отличалась от соседних стран, где сложилась напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

В Беларуси на сегодня зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции. Ситуация остается контролируемой.

 
 
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  Принятые в Беларуси меры позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан,...
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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