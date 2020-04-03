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Польская делегация отказалась ехать в Россию на 10-летие гибели Качиньского
03.04.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Делегация из Польши не приедет в Смоленск 10 апреля, в годовщину авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент этой страны Лех Качиньский.
Об этом заявил в эфире Польского телевидения глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик, передает mk.ru.
Таким образом, дата визита перенесена в связи с пандемией коронавируса. До этого польская делегация планировала провести памятные мероприятия на месте гибели правительственного самолета под Смоленском, а также на месте расстрела польских офицеров в Катыни.
Ожидалось, что Смоленск посетят глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский - брат погибшего лидера. Кроме того, должен был прилететь премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Авиакатастрофа, в которой погиб Лех Качиньский, произошла 10 апреля 2010 года. Его Ту-154М летел из Варшавы в Смоленск. Согласно официальным данным, при заходе на посадку в условиях сильного тумана борт столкнулся с деревьями. После этого он опрокинулся и рухнул на землю, пишет
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Делегация из Польши не приедет в Смоленск 10 апреля, в годовщину авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент этой страны Лех Качиньский.
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