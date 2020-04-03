Польская делегация отказалась ехать в Россию на 10-летие гибели Качиньского

Об этом заявил в эфире Польского телевидения глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик, передает mk.ru.













Таким образом, дата визита перенесена в связи с пандемией коронавируса. До этого польская делегация планировала провести памятные мероприятия на месте гибели правительственного самолета под Смоленском, а также на месте расстрела польских офицеров в Катыни.





Ожидалось, что Смоленск посетят глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский - брат погибшего лидера. Кроме того, должен был прилететь премьер-министр Матеуш Моравецкий.







