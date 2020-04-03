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Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 3 апреля. Полный комментарий Минздрава

03.04.2020 20:42 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Принятые в Беларуси меры, начиная с 20 января, позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день. Об этом 3 апреля заявили в Минздраве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 3 апреля. Полный комментарий Минздрава

Речь идет о выявлении пациентов с инфекцией, госпитализации контактов первого и второго уровня, а также о проведении противоэпидемических мероприятий на всей территории страны. 

В Беларуси к 3 апреля зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции. Медики предпринимают и новые меры по контролю за ситуацией. В их числе: тестирование пациентов не только с тяжелыми формами пневмонии, но и со среднетяжелым течением этого заболевания. Приняты правила самоизоляции пациентов. Проходит ежедневный мониторинг по выявлению всех контактов. 

Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 3 апреля. Полный комментарий Минздрава

Среди новых решений – контакты первого уровня после получения на 7-й день отрицательного теста будут выписаны на амбулаторное лечение и наблюдение до 14 дней. 

Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 3 апреля. Полный комментарий Минздрава

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
По приглашению главы нашего государства региональное бюро ВОЗ сегодня готовит свои предложения по визиту экспертов в нашу страну. Мы готовы абсолютно ко всей работе с ними. Мы готовы показать наши организационные приказы по линии системы здравоохранения, организации медицинской помощи, наши протоколы, наши лекарственные средства, которые мы сегодня используем, как мы их назначаем. Мы готовы показать наши планы по перепрофилированию организаций здравоохранения в зависимости от разной степени развития ситуации.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 3 апреля. Полный комментарий Минздрава

В Минздраве также отметили: тест-систем для выявления коронавирусной инфекции в Беларуси достаточно. Сегодня их более 10 тысяч. В ближайшие дни ожидается поставка такого же количества. Более того, в настоящее время клинические испытания проходят три тест-системы отечественного производства и одна экспресс-система. 

Белорусские предприятия также нарастили выпуск защитной одежды и экранов для медработников. В стране есть запас из 2 миллионов медицинских масок, более 90 тысяч респираторов, свыше 85 тысяч специальных медицинских костюмов. 

Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 3 апреля. Полный комментарий Минздрава

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Вот этот защитный щиток вкупе с защитной одеждой и респиратором полностью защищает медработника от попадания данного вируса. Это уже тоже выпускает наше производство.

В наличии уже, 4 000 мы в ближайшее время забираем. Заказ на 50 тысяч.

Некоторые провалы, как мне говорили, в некоторых учреждениях были. Скрывать не буду – по-видимому, были. Но сейчас, если даже касаемо Витебской области – мы отправили очень большое количество и комбинезонов, и масок, и перчаток, и респираторов, чтобы закрыть эту проблему.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 3 апреля. Полный комментарий Минздрава

Медики отмечают: ситуация в Витебске контролируемая. За два дня в городе организовано более 100 кислородных точек. В целом же в стране сегодня есть свыше 2 000 аппаратов искуственной вентиляции легких. Также в Беларусь из Китая в ближайшее время поступит еще три борта с гуманитарной медицинской помощью.

Поддержку оказывают и сами белорусы, в том числе те, кто находится за рубежом. На благотворительный счет Минздрава поступило уже около 3 миллионов белорусских рублей. За счет этих средств будет закуплено более 100 тысяч защитных костюмов для медиков. 

Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 3 апреля. Полный комментарий Минздрава

Люди в материале: Елена Богдан, Борис Андросюк

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Принятые в Беларуси меры, начиная с 20 января, позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день. Об этом 3 апреля заявили в Минздраве, сообщили...
 
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Клiч Радзiмы
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