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Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 3 апреля. Полный комментарий Минздрава
03.04.2020 20:42 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Принятые в Беларуси меры, начиная с 20 января, позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день. Об этом 3 апреля заявили в Минздраве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о выявлении пациентов с инфекцией, госпитализации контактов первого и второго уровня, а также о проведении противоэпидемических мероприятий на всей территории страны.
В Беларуси к 3 апреля зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции. Медики предпринимают и новые меры по контролю за ситуацией. В их числе: тестирование пациентов не только с тяжелыми формами пневмонии, но и со среднетяжелым течением этого заболевания. Приняты правила самоизоляции пациентов. Проходит ежедневный мониторинг по выявлению всех контактов.
Среди новых решений – контакты первого уровня после получения на 7-й день отрицательного теста будут выписаны на амбулаторное лечение и наблюдение до 14 дней.
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
В Минздраве также отметили: тест-систем для выявления коронавирусной инфекции в Беларуси достаточно. Сегодня их более 10 тысяч. В ближайшие дни ожидается поставка такого же количества. Более того, в настоящее время клинические испытания проходят три тест-системы отечественного производства и одна экспресс-система.
Белорусские предприятия также нарастили выпуск защитной одежды и экранов для медработников. В стране есть запас из 2 миллионов медицинских масок, более 90 тысяч респираторов, свыше 85 тысяч специальных медицинских костюмов.
Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Некоторые провалы, как мне говорили, в некоторых учреждениях были. Скрывать не буду – по-видимому, были. Но сейчас, если даже касаемо Витебской области – мы отправили очень большое количество и комбинезонов, и масок, и перчаток, и респираторов, чтобы закрыть эту проблему.
Медики отмечают: ситуация в Витебске контролируемая. За два дня в городе организовано более 100 кислородных точек. В целом же в стране сегодня есть свыше 2 000 аппаратов искуственной вентиляции легких. Также в Беларусь из Китая в ближайшее время поступит еще три борта с гуманитарной медицинской помощью.
Поддержку оказывают и сами белорусы, в том числе те, кто находится за рубежом. На благотворительный счет Минздрава поступило уже около 3 миллионов белорусских рублей. За счет этих средств будет закуплено более 100 тысяч защитных костюмов для медиков.
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Новости Беларуси. Принятые в Беларуси меры, начиная с 20 января, позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день. Об этом 3 апреля заявили в Минздраве, сообщили...
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