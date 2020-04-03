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Из России со скидкой. Сколько стоила "рука помощи" для США?

03.04.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доставленные из России в США аппараты искусственной вентиляции легких, которых из-за пандемии коронавируса не хватает больницам в самой России и во многих других странах мира, могли стоить около 1 миллиона долларов, подсчитало Радио Свобода.

Из России со скидкой. Сколько стоила "рука помощи" для США?
"Ан-124" с медицинским оборудованием и материалами из России в аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке, 1 апреля 2020 года
По-прежнему остается загадкой, кто за них заплатил: США утверждают, что оплатили груз сами, Россия говорит, что стоимость была разделена пополам. Возможно, правы и те, и другие: в пятницу стало известно, что новенькие российские ИВЛ стоимостью от 1,2 до 2,5 миллионов рублей достались Вашингтону со скидкой.

"Рука помощи" в обмен на твердую валюту

Один из самых больших самолетов в мире, грузовой Ан-124 российского Министерства обороны, приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди 1 апреля. Это произошло спустя два дня после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, во время которого президенты договорились об отправке из России в США медицинского оборудования и препаратов для борьбы с коронавирусом. По данным на вечер пятницы в Соединенных штатах зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом в мире, 250 тысяч. 100 тысяч из этого числа – в Нью-Йорке. Более 6000 человек скончались.

Путь в Нью-Йорк для "Антонова" был куда более сложным, чем маршрут из России на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, который ему не раз приходилось проделывать в последние годы: на этот раз борт был вынужден совершить целых две остановки для дозаправки, в Ирландии и Канаде. "Россия протягивает руку помощи американскому народу", – цитировал официальный аккаунт посольства России в США слова посла Анатолия Антонова.

Впрочем, уже на следующий день после доставки долгожданного груза, пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что медицинскую технику и материалы США "согласились купить" у России, а не получили бесплатно. Россия в лице представителя МИДа Марии Захаровой выдвинула новую версию: она заключалась в том, что груз был оплачен поровну российской и американской стороной, причем со стороны России его оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На этом детектив с выяснением того, за чей счет протягивалась "рука помощи", о которой говорил посол Антонов, не закончился. В пятницу, 3 апреля, информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя американской администрации, что США полностью оплатили весь груз медицинского оборудования, но купили его по цене "ниже рыночной".


В теории такая формулировка позволяет сохранить лицо всем задействованным сторонам: размер скидки, которую Россия предоставила США, при желании вполне можно трактовать как оплату части стоимости груза. Тем не менее, до сегодняшнего дня ни американская администрация, ни российские чиновники не сообщали о стоимости доставленных Нью-Йорк товаров. Радио Свобода смогло приблизительно оценить эту стоимость, основываясь на видео разгрузки самолета, опубликованное телеканалом Russia Today.

Санкционный груз

Многие СМИ уже обратили внимание на показанные в этом видео картонные коробки с мониторами для аппаратов искусственной вентиляции легких. Во время полета они были аккуратно складированы в задней части салона "Ан-124", в то время как основной объем грузового отсека был отдан, судя по фотографии Минобороны, под менее дорогостоящие расходные материалы, вероятно, маски и респираторы.

Из надписей "Авента-М" на коробках, которые погрузчик забирает с трапа на 40-й минуте видео RT, можно сделать вывод, что речь идет об одноименных аппаратах искусственной вентиляции легких, выпускаемых Уральским приборостроительным заводом. Завод, в свою очередь, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), а концерн на 100% принадлежит Росимуществу – через госкорпорацию "Ростехнологии".

На кадре из видео хорошо видно, что общее число выгруженных из "Антонова" коробок с ИВЛ "Авента-М" составляет 15 штук: 12 из них поместились на погрузчик, еще три ждут своей очереди на трапе.



Стоимость одного аппарата ИВЛ "Авента-М" на рынке колеблется от 1,2 миллиона рублей до 1,5 миллионов.

И КРЭТ, и Российский фонд прямых инвестиций находятся в санкционных списках США. Концерн "Радиоэлектронные технологии" попал туда весной 2014 года как структура Ростеха из-за российского вмешательства в события на востоке Украины. Совершать сделки с ним американские граждане могут только после выдачи специального разрешения Министерства финансов США. По состоянию на вечер пятницы о выдаче такого разрешения для покупки медицинской техники не сообщалось. Радио Свобода запросило соответствующую информацию у министерства по электронной почте, однако на момент публикации этого материала ответ получен не был.

Что касается РФПИ, он находится под "секторальными" американскими санкциями с 2015 года из-за своих связей с Внешэкономбанком, который, в свою очередь, попал под ограничительные меры США из-за аннексии Крыма Россией. Фонду запрещено привлекать долгосрочные инвестиции в Соединенных Штатах, однако не запрещено поставлять туда товары. Это подтвердил в электронном письме Радио Свобода и пресс-секретарь РФПИ Арсений Палагин.

Как рассказал в интервью Радио Свобода бывший старший советник управления по контролю за иностранными активами (OFAC, санкционное управление Минфина США) Брайан О'Тул, вовлеченность РФПИ в эту поставку медицинской техники формально не нарушает американский закон, в отличие от покупки аппаратов ИВЛ производства концерна "Радиоэлектронные технологии". "Возможно, в администрации президента США попросту не удосужились заранее проверить, у кого они покупают технику", – говорит О’Тул.

Миллион долларов для Кремля

Помимо 15 аппаратов ИВЛ "Авента-М" на видео RT можно заметить в грузовом отсеке "Ан-124" деревянные или фанерные коробки, мало похожие на коробки для масок или расходных медицинских материалов. Удачный ракурс позволяет без труда подсчитать их количество, 25 штук: 10 в нижнем ряду, 9 в среднем и 6 в верхнем.

Радио Свобода обратило внимание на маркировку этих коробок. Наклейки на них содержат напечатанное фирменным шрифтом название компании-производителя, "Triton". Так называется расположенное в Екатеринбурге ООО, которое также выпускает аппараты ИВЛ двух типов. В зависимости от типа аппарата его цена может составлять от 1 миллиона за штуку до 2 миллионов 150 тысяч.

Таким образом, стоимость аппаратов ИВЛ, поставленных Россией в США, может варьироваться в пределах от 50 до 77 миллионов рублей, а вместе с находившимися на борту медицинскими материалами и стоимостью самого полета превышать 1 миллион долларов.

В надежде на ответную любовь

Несмотря на многочисленные сообщения о недостаточной укомплектованности российских больниц как защитными масками и одеждой, так и аппаратами ИВЛ, Москва продолжает отправлять в другие страны помощь для борьбы с коронавирусом. Депутаты Европарламента считают, что целью недавней российской помощи Италии может быть последующая отмена санкций против Москвы, введенных ЕС из-за аннексии Крыма и российского участия в войне на востоке Украины.


Впрочем, Россия поставляет помощь и тем государствам, которые не вводили против нее санкций, например в Сербию, где российским властям приходится конкурировать с влиянием НАТО, порой привлекая для этого тайных агентов. 3 апреля сюда прибыли первые из запланированных 11 рейсов, которыми в Белград прилетят российские военные вирусологи, а также будут доставлены 100 аппаратов ИВЛ, средства защиты, тесты на коронавирус, несколько десятков тонн средств для дезинфекции и другое медицинское оборудование.

И все же "рука помощи", протянутая Россией США, может быть для Кремля гораздо важнее, несмотря на гораздо более скромные объемы поставок. "Все сделки между Трампом и Путиным за последние 3,5 года омрачены элементом необъяснимого желания первого понравиться российскому лидеру и заискиванием перед ним", – говорит Радио Свобода аналитик вашингтонского Фонда Карнеги и бывший эксперт по делам России, Украины и Евразии в Совете национальной безопасности, Госдепартаменте и Министерстве обороны США Эндрю Вайс. "А Путин, в свою очередь, с легкостью использует эти действия Трампа в своих интересах, пытаясь бросить тень на внешнюю американскую политику"? – добавляет он.
 
 
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Доставленные из России в США аппараты искусственной вентиляции легких, которых из-за пандемии коронавируса не хватает больницам в самой России и во многих других...
 
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