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Лукашенко пообщался с журналистами во время рабочей поездки в Смолевичский район: о школьных каникулах, ситуации с коронавирусом и поддержке бизнеса
03.04.2020 21:09 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
После всех производственно-полевых вопросов, журналисты смогли спросить и о другом. И как обычно, общение Президента с прессой началось с самых актуальных тем. Вот и сегодня - это каникулы и учёба. Удастся ли школьникам отдохнуть больше положенного?
Школы по всей стране сейчас пусты, но весенние каникулы - это всего неделя. А значит, с понедельника снова за парты. Или нет? Администрации школ, как и президентская, получают всё больше обращений с просьбами продлить период без уроков. Это время, считают некоторые родители, школьникам (а их больше миллиона в стране) лучше провести дома и дождаться, когда на спад пойдут все вирусные заболевания.
Но не для всех родителей возможная неделя школьных каникул станет радостной новостью. Ведь в Беларуси не останавливают производства, не закрывают, а, наоборот, следят, чтобы даже на частных предприятиях люди имели возможность заработать. Только вот доход заведений сферы услуг всё же снижается, но уже по другим причинам: нет туристов, да и сами белорусы всё чаще предпочитают походу в кино или ресторан отдых дома. Падает спрос и на продукцию за рубежом. По поручению Президента правительство уже работает над комплексом адекватных мер поддержки и граждан, и отдельных предприятий, и целых отраслей. Но вот тут возможны нюансы: помогут тем, кто не может переориентироваться на рынке сам. Например, кафе в отсутствии посетителей переходят на доставку. Своего рода, диверсификация. А вот для авиаперевозчика при закрытых границах и придумать даже нечего.
Ещё о поддержке, только уже спорта. Белорусские футбольные матчи смотрят по всему миру, судьба нашего главного хоккейного трофея решается в эти минуты. И присутствовать болельщикам на трибунах никто не запрещает. Интересный факт: Президент поручил проследить, будут ли новые случаи заражения COVID-19 среди болельщиков на примере одного из матчей. 10 дней спустя таких нет.
Такая риторика вовсе не случайна. Президент настаивает – не так опасно само заболевание, как нагнетание вокруг него. Ведь паника – это всегда нездорово. Всемирная организация здравоохранения уже объявила о новом термине – инфодемия – психологическое и информационное давление. Это то самое «у страха глаза велики» только в новом прочтении. И мощнейшее давление – и в медиасфере, и в комментариях в интернете здоровья никому уж точно не прибавят. А помочь может – самоконтроль, осторожность и, конечно, обеспеченность ресурсами. Всего ли хватает? Президент сегодня не раз подчеркнул: в стране есть необходимое оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких. И ситуация под контролем. Что касается медицинского персонала, то, здесь ещё есть резервы.
Тема коронавируса сейчас волнует многих, но излишне волноваться всё же вредно. Это поддерживают и врачи. Президент уверен: ситуация контролируемая, при этом фокус собственного внимания с неё Александр Лукашенко и не смещает. В начале следующей недели, напомним, ситуацию со здоровьем в каждом регионе страны рассмотрят на совещании во Дворце Независимости.
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Лукашенко пообщался с журналистами во время рабочей поездки в Смолевичский район: о школьных каникулах, ситуации с коронавирусом и поддержке бизнеса
После всех производственно-полевых вопросов, журналисты смогли спросить и о другом. И как обычно, общение Президента с прессой началось с самых актуальных тем. Вот...
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