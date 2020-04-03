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«Для них это определённая учёба». Александр Лукашенко предложил направить военных медиков в помощь гражданским
03.04.2020 21:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 апреля журналисты спросили Александра Лукашенко о тех, кто на передовой борьбы с вирусом – медиках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент отметил: ресурсов хватает – у нас около 3 000 аппаратов ИВЛ в стране, есть места в клиниках, совсем скоро появятся и дополнительные руки. Глава государства поручил подключить военных врачей к работе с гражданскими коллегами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что же мы думаем, что в армии никогда ничего не случится? А не дай бог какой-то военный конфликт, они первыми пойдут. Поэтому это для них и определенная учеба. И значительная помощь. И контроль для меня.
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«Для них это определённая учёба». Александр Лукашенко предложил направить военных медиков в помощь гражданским
Новости Беларуси. 3 апреля журналисты спросили Александра Лукашенко о тех, кто на передовой борьбы с вирусом – медиках, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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