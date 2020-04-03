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Контроль за водителями большегрузов усилят в Витебской области

03.04.2020 21:20 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Контроль за водителями большегрузов усилят в Витебской области

Витебская область усилит контроль за водителями большегрузных автомобилей. Через регион проходят сразу две крупные магистрали.    

Только в пункте пропуска Заольша в час проезжает около 100 фур. Для грузоперевозчиков выделены 10 автостоянок, где они могут отдохнуть. При этом, водители обязаны выполнять все профилактические меры. Кроме того, транзитный транспорт должен проезжать область по кратчайшему пути. ГАИ и транспортная инспекция проконтролируют соблюдение требований. Изменения коснутся и работы общепита.  Кафе и рестораны в Витебске теперь принимают посетителей только до семи  вечера. И кстати, любой студент может перейти на дистанционное обучение. 

Анатолий Щастный, ректор Витебского медицинского университета: «Сегодня штаб принял решение что мы создаём формы дистанционного обучение, они сегодня есть во всех вузах, это и лекционные, и семинары, при чём мы чётко можем отслеживать их выполнение, поэтому мы переходим со следующей недели к такой форме обучения».

Под контролем и перемещения студентов. Некоторые решили вернуться в родные города и деревни. А чтобы санслужбы знали, где они, каждый заполнит специальную анкету. Что же касается медиков, они полностью обеспечены спецодеждой. А местные разработчики создали новые варианты защитных масок. Свою помощь региону предложили власти китайской провинции Шаньдун. Для приёма пациентов в Витебске перепрофилировали пять больниц. Координирует работу всех областных служб оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.  

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Теги: Витебск
 
 
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Витебская область усилит контроль за водителями большегрузных автомобилей. Через регион проходят сразу две крупные магистрали.     Только в пункте пропуска...
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
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