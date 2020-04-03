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"Клуб редакторов" сегодня после "Панорамы"

03.04.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Во время,  когда с информацией, тем более о коронавирусе,   надо быть осторожными,  некоторые СМИ ведут себя совершенно иначе. COVID-19... Отношения Минска и Москвы и многое другое  стало темой интервью Президента  телерадиокомпании "Мир". А также   День единения Беларуси и России. И самое важное сейчас,  каким будет мир после масштабной пандемии?  Мнение экспертов. А еще, кому коронавирус - "хлеб насущный"?  И что такое манипуляция общественным мнением  по лекалам "независимых" СМИ?  Смотрите "Клуб редакторов" после "Панорамы".

 
Теги: Минск
 
 
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Во время,  когда с информацией, тем более о коронавирусе,   надо быть осторожными,  некоторые СМИ ведут себя совершенно иначе. COVID-19... Отношения Минска и Москвы и...
 
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Клiч Радзiмы
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Единство
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