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Президент Беларуси: мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес
03.04.2020 23:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуация с распространением коронавирусной и других инфекций на личном контроле Президента. Полный анализ предстоит провести во вторник, 7 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости пройдет большое совещание, где озвучат конкретные цифры по каждой области и проанализируют показатели. Но пользуясь, как говорится, доступом к телу, журналисты спросили губернатора Минской области о положении дел в регионе.
Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Кстати, на совещании во вторник, которое анонсировал Александр Лукашенко, обсудят все социально-экономические показатели. Понятное дело, что сложившаяся из-за коронавируса в мире ситуация ударила и по белорусскому бизнесу. Убытки подсчитывают и в сфере услуг, и в общепите, и в авиапервозках.
Алена Сырова, корреспондент:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но я говорю: приезжайте вот сюда, к Баскину, и научитесь, как надо поддерживать собственный бизнес. Еще раз подчеркиваю, мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес. Если он из своих запасов будет инвестировать в свой бизнес. Если он будет в этой ситуации стараться найти новые пути для работы. Если он, как Баскин говорит, диверсифицироваться будет.
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Президент Беларуси: мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес
Новости Беларуси. Ситуация с распространением коронавирусной и других инфекций на личном контроле Президента. Полный анализ предстоит провести во вторник, 7...
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