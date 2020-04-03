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Россия остановит рейсы для возвращения из-за границы своих граждан с 4 апреля

03.04.2020 22:56 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россия остановит рейсы для возвращения из-за границы своих граждан с 4 апреля

Международные рейсы, которые вывозят граждан России домой, будут остановлены 4 апреля с 0:00. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Такое решение принято, чтобы максимально защитить здоровье российских граждан и ограничить новую волну завозных случаев заболевания СОVID-19 на территорию России. Сообщается также, что оставшимся за границей россиянам будет оказана социальная помощь.

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Международные рейсы, которые вывозят граждан России домой, будут остановлены 4 апреля с 0:00. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением...
 
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