Россия остановит рейсы для возвращения из-за границы своих граждан с 4 апреля

Источник материала: ОНТ

Международные рейсы, которые вывозят граждан России домой, будут остановлены 4 апреля с 0:00. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Такое решение принято, чтобы максимально защитить здоровье российских граждан и ограничить новую волну завозных случаев заболевания СОVID-19 на территорию России. Сообщается также, что оставшимся за границей россиянам будет оказана социальная помощь.

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