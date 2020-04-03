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Александр Глеб: «В Беларуси сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат. Не знаю, получают ли удовольствие»
04.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Завершивший карьеру
«В Беларуси сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат. Не знаю, получают ли удовольствие.
Что происходит с
Лидерство «Энергетика-БГУ» и «Минска»? Мне нравятся эти команды, там молодые ребята, зарплаты минимальные по меркам чемпионата Беларуси. Тренер верит в перспективных игроков, которые не боятся и раскрываются. Выходят на поле, получают удовольствие и радуются.
Чемпионат Беларусине останавливается, чтобы футболисты сборной потом смогли на равных сыграть с Грузией? Я думаю, не останавливают, потому что многие страны купили права на показ чемпионата Беларуси», – сказал Глеб в эфире программы «Все на футбол!» на
Отметим, что чемпионат Беларуси остается единственным в Европе, матчи которого проводятся во время пандемии коронавируса.
В настоящий момент в стране зафиксирован 351 случай заражения, 4 человека скончались.
Отметим, что сборная Беларуси должна сыграть с национальной командой Грузии в полуфинале дивизиона D в квалификации чемпионата Европы 2020 года.
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Александр Глеб: «В Беларуси сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат. Не знаю, получают ли удовольствие»
Завершивший карьеру Александр Глеб поделился мнением о проведении матчей чемпионата Беларуси в период пандемии коронавируса в мире.
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