Александр Глеб: «В Беларуси сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат. Не знаю, получают ли удовольствие»

Источник материала: Tribuna.com

Завершивший карьеру поделился мнением о проведении матчей чемпионата Беларуси в период пандемии коронавируса в мире.

«В Беларуси сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат. Не знаю, получают ли удовольствие.

Что происходит с ? На мой взгляд, у ребят пропала уверенность, они не действуют на поле агрессивно. Может, насытились победами и титулами. Это психология. Они тренируются, врачи каждый день делают тесты. Может, и присутствует какой-то страх, я не знаю, не нахожусь внутри клуба.

Лидерство «Энергетика-БГУ» и «Минска»? Мне нравятся эти команды, там молодые ребята, зарплаты минимальные по меркам чемпионата Беларуси. Тренер верит в перспективных игроков, которые не боятся и раскрываются. Выходят на поле, получают удовольствие и радуются.

Чемпионат Беларусине останавливается, чтобы футболисты сборной потом смогли на равных сыграть с Грузией? Я думаю, не останавливают, потому что многие страны купили права на показ чемпионата Беларуси», – сказал Глеб в эфире программы «Все на футбол!» на «Матч ТВ» .

Отметим, что чемпионат Беларуси остается единственным в Европе, матчи которого проводятся во время пандемии коронавируса.

В настоящий момент в стране зафиксирован 351 случай заражения, 4 человека скончались.

Отметим, что сборная Беларуси должна сыграть с национальной командой Грузии в полуфинале дивизиона D в квалификации чемпионата Европы 2020 года.

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