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Экономист: "Рубль продолжит девальвацию, зарплата может упасть до 100 долларов"

04.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для белорусской экономики нынешняя эпидемия может быть «похожа на распад СССР: ВВП снизится, внешняя торговля упадет, рубль обесценится».

Экономист: "Рубль продолжит девальвацию, зарплата может упасть до 100 долларов"
Фото: svaboda.org
Для белорусской экономики нынешняя эпидемия может быть «похожа на распад СССР: ВВП снизится, внешняя торговля упадет, рубль обесценится». "Свобода" пыталась предсказать, каким может быть постэпидемическое «дно» для белорусской экономики.

С начала года белорусский рубль обесценился почти на 19%. Еще в январе доллар стоил 2,1 рубля, сейчас 2,59. Второй день подряд рубль падает. Но есть ли черта, за которую он не может переступить?

«Беларусь зависит от экономики соседей, и она упадет»

«Такой функции нет, и это не особенность белорусского рубля. Это относится к любому активу: валюта, нефть, биткойн, золото. Не существует экономического закона, который бы указывал, в какой момент рубль может упасть. В сложившейся ситуации невозможно делать прогнозы. Иногда вечером вы можете сказать, что будет происходить на бирже утром. В краткосрочной перспективе на курс рубля влияет курс российского рубля, который, в свою очередь, зависит от нефти. В среднесрочной перспективе рубль зависит от действий руководства страны, а мы также зависим от экономики наших основных торговых партнеров. Понятно, что экономика стран-партнеров упадет, но неясно, как долго и как глубоко», - говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Впервые с 2002 года цена на нефть упала ниже 20 долларов за баррель. Это спровоцировало падение российского рубля, что также привело к падению белорусского рубля.

«Это будет полный локдаун»

На белорусскую экономику влияет около 10-15 факторов, считает глава центра Мизеса Ярослав Романчук. По его словам, даже ВВП США упадет из-за пандемии на 25%.

«В Беларуси спад был еще до коронавируса. Будут увольнения, экспорт упадет, ВВП упадет, и мы должны к этому подготовиться. Например, в 1999 году нефть стоила 13 долларов за баррель, тогда как в 2000 году задача правительства Беларуси заключалась в том, чтобы заработать 100 долларов. Это может быть дном белорусской экономики. Сейчас экспортеры продукции не знают, что будет завтра, отправятся ли грузовики в Россию. Никто не ничего слышать о поддержке бизнеса со стороны правительства. Будет лавина банкротств, полный локдаун», - прогнозирует Яраслав Раманчук.

Локдаун на английском языке означает официальное ограничение на передвижение людей или транспорта. В связи с пандемией коронавируса это слово стало использоваться в смысле временного закрытия предприятий, школ, учреждений и практически - остановки экономики.


По словам Раманчука, ВВП Беларуси упадет на 13 миллиардов долларов: с 63 миллиардов до 50. А бюджет госорганов потеряет около 7 миллиардов долларов.

«Курс в 2,6 доллара не сохранится, рубль продолжит девальвацию. Это будет похоже на распад СССР, усугубленный состоянием финансов предприятий и параличом правительства, которое сейчас не хочет вести диалог с учеными или бизнесом », - считает Яраслав Раманчук.

В настоящее время ВВП Беларуси составляет 48,8% доходов от услуг, и эта сфера уже страдает и может еще пострадать от кризиса.

перевод udf.by
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Для белорусской экономики нынешняя эпидемия может быть «похожа на распад СССР: ВВП снизится, внешняя торговля упадет, рубль обесценится».
 
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