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Как неравнодушные люди объединились целью помочь медикам
03.04.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСегодня на борьбу с коронавирусом нацелен весь мир. Идет и международное сотрудничество, обмен опытом. Важной составляющей является и поддержка. В том числе - гуманитарная. Китай планирует направить в Беларусь еще 3 борта с медицинской помощью. Первым траншем прибыли тесты на коронавирус, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры...
Гуманитарную помощь медикам готовы оказать и проживающие за рубежом белорусы. Активная поддержка идет и внутри страны. Бизнесмены, программисты, таксисты и просто неравнодушные люди объединились одной целью - помочь и словом, и делом нашим медикам. Продолжит тему Никита Дементьев.
Через 5 минут можно доставать 6 заготовок. Еще две-три минуты на сборку - и защитная маска готова. Производство удобных и эффективных комплектов энтузиасты наладили на базе международной творческо-инженерной площадки "хакерспейс". Здесь белорусские айтишники воплощают полезные идеи и стартапы в жизнь. От заводских изделий ничем не отличаются. Себестоимость готового продукта - рубль. Конечно, без учета трудозатрат. Но и с этим проблем нет. Каждый понимает, что работает на благо других.
Лазерные и 3D-технологии для производства масок
Врачи уже протестировали маски и внесли некоторые пожелания для более удобной формы крепления. Единомышленников тоже немало: кто-то помогает финансово через смс, кто-то доставкой, а кто-то, имея возможность, по лекалам разработчиков сам штампует заготовки.
На одних защитных масках конструкторы не остановились. К примеру, здесь на 3D-принтере печатаются вот такие переходники. Нужны они для маски - это маска для подводного плавания, но если заменить воздушную трубку на переходник с установленными бактериально-вирусными фильтрами, маска превращается из подводной в защитную.
Врачам - бесплатный вояж
Доехать врачам из дома на работу и обратно помогает и столичная служба такси. Вместо оплаты - бейдж или пропуск в медучреждение. Только за вчерашнее утро 400 заказов. Важная ремарка - бесплатный вояж только врачам, которые непосредственно связаны с лечением коронавируса.
Обеды для врачей
Сегодня наши медики отдают все силы и время на борьбу с COVID-19. В плотном графике не всегда находится время сходить на обед, а тем более - его приготовить. Заполнить этот пробел вызвалось
Дизайнерская маскаТкани от Гуччи, Версаче и других знаменитых брендов теперь и с медицинским подтекстом. Владелец ателье Екатерина Гордеева решила внести стиль и красоту в привычные цвета и формы масок. Сегодня любой желающий может прийти и забрать дизайнерский лицевой убор бесплатно. Первая сотня разошлась менее чем за два часа.
Беларусь присоединилась к мировой поддержке медиков
Кстати, дом, а точнее - место ночлега тоже в списке предлагаемой помощи нашим врачам. Пользователи создали Telegram-канал, где владельцы гостиниц или просто имеющие возможность граждане безвозмездно предоставляют врачам жилье. Да и в целом в эти дни буквально
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Сегодня на борьбу с коронавирусом нацелен весь мир. Идет и международное сотрудничество, обмен опытом. Важной составляющей является и поддержка. В том числе -...
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